Рада приняла еще один закон для запуска концессии автомобильных дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" о согласовании его положений с изменениями, внесенными в законодательства Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3901 во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Документом отдельные положения закона "Об автомобильных дорогах", содержащие ссылки на законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог" приводятся в соответствии с законами "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях".

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.

При этом такая оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию: