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Рада приняла еще один закон для запуска концессии автомобильных дорог

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Рада приняла еще один закон для запуска концессии автомобильных дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" о согласовании его положений с изменениями, внесенными в законодательства Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3901 во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Документом отдельные положения закона "Об автомобильных дорогах", содержащие ссылки на законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог" приводятся в соответствии с законами "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях".

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.

При этом такая оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
  • Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
  • Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
  • Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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