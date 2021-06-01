Рада упростит разработку недр

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4187 в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.

Целью документа в пояснительной записке указано создание прозрачной системы пользования недрами, уменьшения чрезмерного государственного влияния на отрасль, повышение конкуренции и легализация отношений в сфере пользования недрами.

При этом законопроектом предлагается ограничить право недропользователей для граждан государства-агрессора или юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора, а также физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

В частности, законопроектом предусматривается представление документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет, в том числе для инициирования новых участков для вынесения на электронные аукционы.

Геологическое изучение предлагается заменить на комплексное (сквозное) специальное разрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей.

На уровне закона устанавливается исчерпывающий перечень случаев предоставления специального разрешения без проведения аукциона.

Проектом предусматривается установить четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки в случае:

возникновения в результате проведения работ, связанных с пользованием участком недр, непосредственной угрозы жизни или здоровью людей;

в случае невыполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушения требований соглашения об условиях пользования участком недр и программы работ.

При этом, недропользователю предоставляется 20 календарных дней после остановки действия специального разрешения для остановки проведения на предоставленной ему в пользование участке недр работ.

Проектом предлагается установить право владельца специального разрешения на пользование недрами продавать, использовать в виде залога или иным образом отчуждать права, предоставленные ему специальным разрешением на пользование недрами. Сейчас это запрещено.

Законопроектом предполагается сократить вдвое список документов в пакете на предоставление спецразрешения, а также отменить:

горный отвод, кроме объектов, разработка которых осуществляется подземным способом (шахты и рудники);

введение Государственной службой геологии и недр в действие протоколов экспертизы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых;

специальный порядок передачи разведанных месторождений в промышленную разработку между предприятиями;

согласования Государственной службой геологии и недр проектов разработки месторождений полезных ископаемых;

согласования (заменяется на информирование) органов горного надзора годового плана развития горных работ;

согласования предоставлении недр в пользование для добычи подземных вод и разработки месторождений торфа.

Законопроектом также предусматривается создание единой информационной системы пользования недрами, данные которой будут отображаться на Государственном веб-портале "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины".