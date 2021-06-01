"Укрэнерго" надеется завершить сертификацию в сентябре

ЧАО "Укрэнерго" рассчитывает, что его сертификация по системе ISO произойдет уже в сентябре текущего года.

Об этом сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий, передает Интерфакс-Украина.

"Мы оптимисты относительно того, что сертификация будет завершена уже в сентябре, а то и раньше", – сказал он в комментарии "Энергореформе" в ходе запуска в эксплуатацию первой очереди систем техводоснабжения работы энергоблоков Южно-Украинской АЭС.

По словам Кудрицкого, "Укрэнерго" рассчитывает на положительное решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о предварительной сертификации, проект которого вынесен на заседание регулятора 2 июня.

Дальше Энергетическое сообщество должно согласовать этот пакет, и он вернется в НКРЭКУ, которая и принимает решение об окончательной сертификации, пояснил он, добавив, что надеется на решение этих вопросов на протяжении трех-четырех месяцев.

Кудрицкий отметил, что сертификация дает целый ряд преимуществ оператору системы передачи и является обязательным условием синхронизации с ENTSO-E.

"После сертификации мы сразу сможем подать заявку на ассоциированное членство в ENTSO-E, а сам статус сертифицированного оператора облегчит интеграцию рынков, наши взаимоотношения с европейскими операторами. Есть еще много непрямых выгод", – подчеркнул Кудрицкий.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 17 мая подало запрос на сертификацию по модели ISO в НКРЭКУ.