Объем переводов от заробитчан в апреле превысил $1 миллиард, – Нацбанк

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в апреле составил $1,09 млрд, что на 26,4% больше, чем годом ранее ($865 млн).

Как свидетельствуют данные Национального банка, за январь-апрель в Украину поступило $4 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($3,74 млрд), передает Finclub.

При своих расчетах регулятор учитывал формальные и неформальные каналы поступления средств. Так, за первые четыре месяца 2021 года по неформальным канал было переведено $1,45 млрд, что на $158 млн меньше, чем в 2020 году.

В марте объем частных денежных переводов в Украину составил $1,09 млрд, что на 15% больше показателей марта 2020 года ($945 млн).

Как сообщалось, Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13 млрд.

Напомним, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% или на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.

По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.