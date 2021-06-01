Рада одобрила новую редакцию закона о кредитных союзах

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О кредитных союзах" (КС) №5125, документ в первом чтении поддержали 267 депутатов.

Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Алла Репина, Виктория Кинзбурская, Андрей Мотовиловец, Ирина Аллахвердиева, Юлия Диденко, Александр Ковальчук (все - фракция "Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, действующий закон "О кредитных союзах" был принят около 20 лет назад и его положения не учитывают последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры, а заложенные подходы к регулированию нуждаются в модернизации. Кроме того, следует привести действующие нормы в соответствие с тем, что с июля 2020 года регулирование небанковского рынка передано НБУ.

Ранее Национальный банк сообщал, что законопроект "О кредитных союзах" является одним из проектов закона, которые должны усовершенствовать законодательство, регулирующее рынки небанковских финансовых услуг.

Положения этого законопроекта предусматривают все этапы деятельности кредитных союзов: от создания и лицензирования до осуществления деятельности (в частности членство и оформление взносов в союз), от системы управления до надзора за их деятельностью и выходом с рынка.

Документом предлагалось предоставить кредитному союзу возможности самостоятельно выбирать желаемую форму деятельности в качестве прибыльной или неприбыльной организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. Предусматривается значительное упрощение действующих процессов лицензирования КС, в частности, введение универсальной лицензии на их деятельность. Такая лицензия, кроме услуг по выдаче кредитов и привлечения депозитов, будет предусматривать расширение бизнес-деятельности союза. В частности, лицензия может давать ему право осуществлять ряд платежных услуг, предоставлять гарантии своим членам и услуги по обмену валют. В то же время в случае изменения обстоятельств деятельности и потребности во внесении соответствующего изменения по объему лицензии КС будет иметь возможность в любое время изменить объем услуг без необходимости повторного прохождения полного процесса лицензирования.

Кроме того, предложенный законопроект расширяет перечень лиц, имеющих право быть членами кредитного союза. Если раньше такими лицами могли быть только физические лица, то с принятием нового закона союзы смогут предоставлять услуги широкому кругу членов - физическим лицам-предпринимателям и некоторым категориям юридических лиц, в частности фермерским хозяйствам, кооперативам, профессиональным союзам со статусом первичных или местных, религиозным организациям и объединениям совладельцев многоквартирного дома.

Как ранее отмечало НБУ, законопроект поможет усилить влияние членов кредитного союза на его деятельность. Для этого в документе подробно прописаны порядок работы и полномочия общего собрания членов союза. В то же время, учитывая ограниченные финансовые ресурсы союза по формированию большого штата лиц, которые должны обеспечивать внутренний контроль, предоставлена возможность осуществления соответствующих функций одним лицом, в том числе по совместительству. В частности, речь идет о праве не создавать отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему аудиту, контролю над соблюдением норм (комплаенс), возложив в таком случае их функции на главного комплаенс-менеджера, главного риск-менеджера и главного внутреннего аудитора по согласованию с регулятором. Кроме того, часть функций кредитного союза разрешено осуществлять на условиях аутсорсинга.