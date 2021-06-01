Рада одобрила изменения в кодекс о банкротстве

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий правительственный законопроект №4409 в первом чтении поддержали 256 народных депутатов.

Целью документа в пояснительной записке указано устранение технических неувязок и недостатков, урегулирования спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.

Среди прочего, предложенные изменения касаются унификации и устранения разногласий в терминологии во всем тексте Кодекса, усовершенствование порядка отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве, а также изменений, связанных с внедрением автоматизированной системы "Банкротство и неплатежеспособность".

Кроме того, законопроект призван установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможности злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего и урегулировать вопрос обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Кроме того, Верховная Рада 314 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект №4220 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19".

Этим законопроектом предлагается унормировать порядок проведения собрания (комитета) кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуру подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов, оформление результатов собрания (комитета).

Проектом также предлагается уточнить вопрос ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом о процедурах банкротства из-за требований карантина.

Кроме того, законопроектом предлагается определить основания для продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве (несостоятельности), обращения в рамках производства по делу о банкротстве (несостоятельности) о признании недействительными сделок, совершенных должником, действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявления о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона, выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, внешнего управления, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашения долгов должника.