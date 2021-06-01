СБУ задержала директора филиала "Нафтогаза" на взятке в 1 миллион

Служба безопасности во Львовской области разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную руководством одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которым совершает ООО "нафтогаз Тепло", наладил масштабную схему получения взяток. В частности, за 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал способствовать в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией.

Правоохранители задержали чиновника во время получения взятки в 1 млн грн. Задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юрлица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.