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Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава "Энергоатома" (обновлено)

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Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава

Проект новой модели специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, который сейчас обсуждается в Министерстве энергетики, предусматривает постепенное повышение тарифа для населения с дальнейшим переходом к рыночным ценам на протяжении пяти лет.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

"По тем обсуждениям, которые проводятся, для определенных категорий планируется даже снизить цену электроэнергии. Средняя цена останется такой же, как и сейчас, а остальным немного повысят", – рассказал Котин.

"По моим данным, повышение планируется на 15% в этом году, затем на 15% в следующем, а затем будет происходить постепенный выход на рынок, начиная с тех потребителей, которые платили повышенную цену", – добавил глава "Энергоатома".

Он уточнил, что в части цены продажи электроэнергии "Энергоатомом" в рамках ПСО населению, то, скорее всего, она будет повышена с 15 копеек за кВт-ч в два или три раза. По его словам, на протяжении этого месяца правительство может уже определиться с окончательным вариантом ПСО.

В свою очередь в пресс-службе Минэнерго заявили, что министерство еще не готово обнародовать свои предложения и видение формирования тарифов на электроэнергию.

"Сейчас идут дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем отрасли", – сказано в сообщении.

Министерство энергетики отмечает, что новая модель возложение спецобязательств участников рынка электрической энергии (ПСО), на основе которой формируются тарифы на электроэнергию для населения, еще находится на стадии разработки.

"В ближайшее время мы представим проект документа (проект новой модели/методики ПСО), который обязательно будет предусматривать защиту малообеспеченных слоев населения", – заявляют в министерстве.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Перед назначением он обещал, что Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+28
И когда депутаты защищали интересы народа? Не помню такого случая.
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01.06.2021 13:55
+14
Они вороют,а нам тарифы ,посмотрите на раследование по РАФ тарифам,как олигархи повысили стоимосьть своих обленерго. Пора на майдан.
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01.06.2021 13:43
+13
"Всё выше и выше и выше...". И где же наши активисты и депутаты, которые должны защищать интересы украинцев?
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01.06.2021 13:36
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"Всё выше и выше и выше...". И где же наши активисты и депутаты, которые должны защищать интересы украинцев?
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01.06.2021 13:36 Відповісти
И когда депутаты защищали интересы народа? Не помню такого случая.
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01.06.2021 13:55 Відповісти
Так депутатам всё это пофик, у них бабла немерено, им бояться нечего. И зачем им думать о народе, когда они лишь о себе думают.
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01.06.2021 15:23 Відповісти
З якого доброго дива активісти підуть тебе захищати? відірви свою сраку від дивану та іди борися за свої права
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01.06.2021 16:47 Відповісти
А причому депутати до Міністерства палива?
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02.06.2021 12:04 Відповісти
Они вороют,а нам тарифы ,посмотрите на раследование по РАФ тарифам,как олигархи повысили стоимосьть своих обленерго. Пора на майдан.
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01.06.2021 13:43 Відповісти
А, понятно, это же в рамках борьбы с олигархами тарифы поднимают!
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01.06.2021 13:51 Відповісти
на войну нужны деньги
содержать армию чинуш
выучить армию чинуш на ВДНГ
главное процесс, а не цель в этом "благородном деле"
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01.06.2021 14:34 Відповісти
У ВЛАДІ ГОПНИКИ ЯКІ ЗАТОЧЕНІ НА ГРАБУНОК УКРАЇНЦІВ.
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01.06.2021 18:24 Відповісти
От зе-******* ,яка складається з 73% нехай і постане на Майдані і запитає у свого Лідора про закінчення епохи зубожіння!
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02.06.2021 07:41 Відповісти
Правильно, давно пора, а то ведь Ахметка еще не скупил всю элитную недвижимость в Лондоне и в Италии. Надо больше помогать хорошему человеку.
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01.06.2021 13:53 Відповісти
У Энергоатома покупают по15 копеек з 1 кВт. а нам продают по 1.68гривны за 1 кВт. и все еще не хватает денег,чтобы покрыть "зеленую энергию "ахметовских солнечных батареек,которые он завез в страну безпошлинно,под шумок развития альтернативной энергетики,сам себе давая кредиты из своих же оффшоров...А наши "умные" головы (власть имущие)в это время уменьшают выработку ДЕШЕВОЙ атомной энергии,в угоду Украинскому "Остапу Бендеру"...
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01.06.2021 16:35 Відповісти
У минэнерго нет бабла покупать у зеленщиков по 7 гр. квт. - отсюда и повышение. А тем временем у даунбасят 1 квт. = 0.60 коп.
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02.06.2021 11:44 Відповісти
Відновлювана енергетика виробляє трохи більше 8% від загального обсягу . Вирішального впливу на загальне формування ціни вона не має.
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02.06.2021 12:07 Відповісти
Так от помножте ці 8 відсотків на ціну по 7 гривень за 1 кВт,тоді і побачите має чи не має вона вирішальний вплив на формування ціни.Виробляють 8 відсотків,а платити треба їм як за 90 відсотків по загальним цінам для споживачів (побутових) на цей час...
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02.06.2021 19:49 Відповісти
Не переживай особо, там кроме Ахметки пару сотен еще желает поднять тарифы. Вон Коломойский всю энергию Энергоатома скупил ниже себестоимости, теперь на рынке продавать будет. Вон Суркис с тем же Коломойским руки потирают от повышения тарифа облэнерго. И Ахметов в сотороне не останется. И Власти канешно от барышей достанется.
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01.06.2021 19:41 Відповісти
Так під це і народу і підсовують зокон про деолігархацію. Тарифи встановлює не Ахметов. Вас розводять , як котят.
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01.06.2021 20:28 Відповісти
Які чудові новини. Ну дійсно, чудові! Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 7600
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01.06.2021 14:42 Відповісти
Новость на цензоре уже пол часа висит,а Зеленского еще не вспомнили. У троллей обеденный перерыв?
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01.06.2021 15:01 Відповісти
це не їх тема, поки що бояться говорити ждуть відмашки стартера.
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01.06.2021 15:39 Відповісти
Но ти ж його, тупЕнь, пригадав
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01.06.2021 15:51 Відповісти
Перебив тобі срач зелений розводити, не склався в тебе вечір...
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01.06.2021 17:55 Відповісти
Вечір? Ти час комента бачив? з вавою перенюхав? Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 3242
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02.06.2021 09:38 Відповісти
ну, так ты ж работаешь, тупин...
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01.06.2021 15:57 Відповісти
Как все вдруг кинулись повышать цены, лучше бы сперва повысили зарплаты, пенсии, а потом можно было бы о ценах говорить. А то у вас всё получается через пятую точку, всё и всегда наоборот.
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01.06.2021 15:31 Відповісти
не забудьте, зелеботы, при следующем опросе про доверие бубочке поставить крестик в квадратик "доверяю"!
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01.06.2021 15:59 Відповісти
та да, лживый клоун под стиральным порошком пАлюбому лучче!
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01.06.2021 16:19 Відповісти
зеленский с охметовьім доят лохов
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01.06.2021 15:59 Відповісти
Не тільки. Каломойський скупав ел. енергію у Енергоатома нижче собівартості, а продавав по повній вартості. І такого зеленого отрєбья немало.
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01.06.2021 16:52 Відповісти
Все идем идем и ну никак не можем дойти до рыночных цен....уже у рыночных цен глаза на лоб лезут от наших рыночных цен. Зарплаты уже поднялись до рыночных тарифов ..... а они бедолаги все берегут народ ...цены поднимают плавно , дабы народ не обеднел от таких рыночных...
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01.06.2021 16:07 Відповісти
Лучше бы, над уменьшением тарифов и ликвидацией монополий - ПОРАБОТАЛИ!!!
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01.06.2021 17:01 Відповісти
накінець настане покращення для бандітів ахмєтова і каломойського.
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01.06.2021 17:21 Відповісти
чтото не видно истерик у ********* и прочих колбасных патриотов, которые в свое время орали что Барыга наживается на войне и от 1.5% на армию их жутко бомбило. Ну а сейчас вам как, получше уже?)))
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01.06.2021 17:27 Відповісти
идет война с зебилами
священная война...
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01.06.2021 17:40 Відповісти
Заботливые наши ! Не спят ,дискутируют как и на сколько нам повысить..... И спасибо вам большое! И детям вашим ! И прочим родственникам!
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01.06.2021 19:07 Відповісти
А шо вы хотели шановни? Сначала они показали свои статки в декларациях нарид это проглотил,потом повысили себе премии и зарплаты на милионы и это схавали . Теперь можно повышать тарифы не страшно. Но а в конце классика жанра -Всех ждунов в резервации на подножный корм, чтоб под ногами не путались. Что еще не ясно,каких вам реформ не хватает от власти паразитов. Вся власть громадам ( по конституции ст142,143) там легче до горла можновладцив дотянуться. По другому не было и не будет.
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02.06.2021 02:22 Відповісти
срочно требуется не Майдан, а взятие народом власти в свои руки...
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02.06.2021 06:03 Відповісти
Короче опять алкан сосед получит скидку в виде субсидии, а я за него буду платить!
Минэнерго должно назвать точную причину повышения цен, а не это: "пришло время поднимать цены"! Например, если это из - за инфляции, то НБУ должен ответить и Шмыгаль, причём с разбирательством, общественным судом и конфискацией.

Да, и если доставка 15 копеечного электричества стоит 1грн за киловатт, то ау тов. Данилов, запускайте реприватизацию обл. энерго!
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02.06.2021 10:47 Відповісти
Зато без барыг Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 7972
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02.06.2021 11:05 Відповісти
 
 