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ДТЭК рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

Новини БізнесЦензор Енергетика

ДТЭК рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова изучает возможность приобретения активов в сфере добычи нефти и газа.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономправде.

"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть, мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому", - сообщил Тимченко.

В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания "Гео Альянс", которая, по информации СМИ, давно ищет инвестора.

"Гео Альянс" владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается. Как сообщал БЦ, половина компании принадлежит международной группе Vitol, половина – бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, что в 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.

"ДТЭК Нефтегаз" — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.
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Топ коментарі
+7
Вугільну вже знищив, на черзі нафтогазова.
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01.06.2021 12:58
+3
Почему Украина не создаст сильную гос компанию и не начнет масштабную добычу и еще заводы по переработке нефти нужно построить хорошие. И из нефти можно добывать море продуктов. Можно и свой рынок покрыть и на экспорт.
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01.06.2021 13:05
+3
По всей стране море и газа и нефти и других ресурсов. Нужно это распределить на много людей одновременно, а не олигархи чтобы от одного ресурса к другому бегали. Нужно гос компании создать нормальные и они должны трудится на всех направлениях и инвесторов мировых находить и т.д. В Украине ресурсов на сотни триллионов долларов и еще море неразведанного и потому еще больше денег в земле зарыто. Нужна толковая власть, которая быстро наладит добычу и обработку и экспорт - эти три шестеренки обогатят Украину и сделают богатейшей страной мира!
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01.06.2021 13:17
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Вугільну вже знищив, на черзі нафтогазова.
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01.06.2021 12:58 Відповісти
Джон Рокфеллер по Украински
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01.06.2021 13:00 Відповісти
Почему Украина не создаст сильную гос компанию и не начнет масштабную добычу и еще заводы по переработке нефти нужно построить хорошие. И из нефти можно добывать море продуктов. Можно и свой рынок покрыть и на экспорт.
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01.06.2021 13:05 Відповісти
В Словянске большие залежи сжиженного газа есть и нужно его добывать быстрее!
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01.06.2021 13:06 Відповісти
во Львовской и Ивано-Франковской областях газа много еще. Chevron намеревалась вложить более 10 миллиардов долларов в добычу там и из за войны и дыбилов во власти ушли. А в Славянске Шелл добывать хотели и ушли из за войны. Россия не хочет, чтобы Украина свой газ и нефть добывали ибо они продают свой и деньги получают, а тут Украина сама будет получать и ресурсы и деньги не будут идти в РФ.
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01.06.2021 13:13 Відповісти
По всей стране море и газа и нефти и других ресурсов. Нужно это распределить на много людей одновременно, а не олигархи чтобы от одного ресурса к другому бегали. Нужно гос компании создать нормальные и они должны трудится на всех направлениях и инвесторов мировых находить и т.д. В Украине ресурсов на сотни триллионов долларов и еще море неразведанного и потому еще больше денег в земле зарыто. Нужна толковая власть, которая быстро наладит добычу и обработку и экспорт - эти три шестеренки обогатят Украину и сделают богатейшей страной мира!
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01.06.2021 13:17 Відповісти
все дырки именные и давно оформлены на внучат депутатов бывших созывов, влезть в ту добычу можно только на танке, в каждой семье своя армия и полиция.
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01.06.2021 13:43 Відповісти
Во Ахмет даёт!
Нужно признать...
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01.06.2021 13:38 Відповісти
Этот рыжий гудок непотопляем, причём при любой власти. Интересно - почему? ))
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01.06.2021 13:52 Відповісти
А чи не пов"язана подібна заява із сьогоднішнім черговим здорожчанням газу, про яке, до речі, сьогодні на Цензорі ані слова?
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01.06.2021 14:19 Відповісти
 
 