Рада ограничила использование пластиковых пакетов (обновлено)
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Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".
За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.
Отмечается, что закон направлен на уменьшение объемов использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.
Документ запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставление услуг:
- сверхтонких пластиковых пакетов;
- тонких пластиковых пакетов
- оксораскладывающихся пластиковых пакетов.
Однако запрет не распространяется на биораскладывающиеся пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов , льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.
В то же время, пакеты, которые не соответствуют установленным этим законом нормам, подлежат изъятия из оборота.
Кроме того, закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Как уточнили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, запрет на бесплатное распространение тонких пакетов (до 50 микрометров) вступит в силу через девять месяцев после принятия закона. Запрет на оксоразлагаемые пластиковые пакеты начнет действовать с 2022 года, а на биоразлагаемые и сверхтонкие, которые являются первичной упаковкой для рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов – до 2023-го.
За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы – пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты. При этом предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение – 3,4 тыс. - 8,5 тыс. грн.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, и начинает действовать через шесть месяцев.
Будь ласка, зачекайте...
Быдло засрет природу чем угодно.
Така собї душєвна турбота ....
З іншого боку, в нас давно вже не повинні в магазинах продаватись звичайні лампочки розжарювання, але ж вони є у продажі, хоча і нафіг нікому не потрібні.
А взагалі, якщо на те пішло, то найліпший спосіб регулювання - не заборони, а економічні міри. Тобто якщо звичайний пакет буде коштувати, до прикладу, 5 гривень, а екологічно безпечний - 3 гривні, то і проблема вирішиться дуже швидко!
В нас не налогоджене повторне використання сировини. Отже на ті кульочки будуть пиляти дерева.
Україна у світовому рейтингу по продукуванню пластикового сміття, навіть у перші п'ять десятків т.з. лідерів не входить.
У воюючий державі із крахом економікі, розвалом армії, брехнею та корупцією влади всіх ешелонів до самої гори, немає нічого найважливішого, як божа роса та боротьба із повітряними млинами.
Хочу показать насколько нами легко манипулировать.
От бачите, як легко ВАМИ маніпулювати?