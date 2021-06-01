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Рада ограничила использование пластиковых пакетов (обновлено)

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Рада ограничила использование пластиковых пакетов (обновлено)

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

Отмечается, что закон направлен на уменьшение объемов использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.

Документ запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставление услуг:

  • сверхтонких пластиковых пакетов;
  • тонких пластиковых пакетов
  • оксораскладывающихся пластиковых пакетов.

Однако запрет не распространяется на биораскладывающиеся пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов , льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

В то же время, пакеты, которые не соответствуют установленным этим законом нормам, подлежат изъятия из оборота.

Кроме того, закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, запрет на бесплатное распространение тонких пакетов (до 50 микрометров) вступит в силу через девять месяцев после принятия закона. Запрет на оксоразлагаемые пластиковые пакеты начнет действовать с 2022 года, а на биоразлагаемые и сверхтонкие, которые являются первичной упаковкой для рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов – до 2023-го.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы – пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты. При этом предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение – 3,4 тыс. - 8,5 тыс. грн.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, и начинает действовать через шесть месяцев.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Верховная Рада


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Топ коментарі
+12
Правильное решение,уже всю Землю пластиком засрали.
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01.06.2021 14:51
+6
Все правильно. В штатах уж лет 30 бумажные пакеты. А может и раньше были. В СССР большой пакет стоил 5 коп. Как билет в метро и автобус. Пакетами все реки загадили у нас. В Карпатах просто жах.
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01.06.2021 19:35
+5
Цензор, не раскладывающиеся, а разлагающиеся...
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01.06.2021 16:09
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Правила форума Рада форумчан
кожному покупцю по мікрометру
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01.06.2021 13:42 Відповісти
Правильное решение,уже всю Землю пластиком засрали.
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01.06.2021 14:51 Відповісти
Ну теперь хоть срать будут солидней с бумагой где попало.
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01.06.2021 15:21 Відповісти
шо за бред ?
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01.06.2021 15:29 Відповісти
Все правильно. Вот только терзают смутные сомненья..... обычные пакеты сейчас обзовут "пакеты для рыбы" и.... все останется как есть
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01.06.2021 16:08 Відповісти
Цензор, не раскладывающиеся, а разлагающиеся...
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01.06.2021 16:09 Відповісти
разлагающийся это петя, а пакеты раскладывающиеся.. или наоборот. фас шавки).
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01.06.2021 19:18 Відповісти
пластик разлагается?
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02.06.2021 12:13 Відповісти
Представляю какая вонь будет стоять в квартирах через пару лет Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 8875
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01.06.2021 16:39 Відповісти
Главное здесь ,- запретить БЕСПЛАТНОЕ распространение. Платить будем.
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01.06.2021 18:55 Відповісти
Все правильно. В штатах уж лет 30 бумажные пакеты. А может и раньше были. В СССР большой пакет стоил 5 коп. Как билет в метро и автобус. Пакетами все реки загадили у нас. В Карпатах просто жах.
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01.06.2021 19:35 Відповісти
Бутылки пластиковые сделают свое дело.
Быдло засрет природу чем угодно.
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01.06.2021 19:42 Відповісти
Для нашої держави архі важливе питання , все осальне у нас четко.
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01.06.2021 19:57 Відповісти
__давно бы так. купил булочку за 3 грн-а тебе раз!и упаковочку за 3,5 .Или там, болтик один за 0,5 коп.И сервис ненавязчиво -опа !конвертик за 5 грн.
Така собї душєвна турбота .... Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 4303 Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 9147
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01.06.2021 21:19 Відповісти
Других проблем в Украине нет, кроме внедрения разлагающихся пакетов через решения Верховной Рады?
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01.06.2021 22:16 Відповісти
Проблема есть. Переработки нет. А сотни тонн пластика только с одного Киева (в день) - их куда, внукам передать с гордостью?
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05.06.2021 00:18 Відповісти
предлагаю ходить за покупками с эмалированным ведром.....
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01.06.2021 23:58 Відповісти
Клоуны и барыги заботятся об окружающей среде Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 3400. ЗЕсволочи просто усложняют людям жизнь под благим предлогом и заодно предоставляют возможность супермаркетам драть с людей деньги за мелкие пакетики, в которые набирают продукты. а то их уже жаба давит раздавать бесплатно. Так же как и с переводом стрелок: одному хряку приснилось что ***** вернет оккупированные территории если он отнимет у людей один час светового дня летом. Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 8578
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02.06.2021 00:45 Відповісти
Якщо це означає повернення на 40 років назад, до авосьок "про всяк випадок" в кармані, то я проти. В мене як у покупця повинна бути альтернатива. Я готовий заплатити пару-трійку гривень за пакет, який не шкодить довкіллю. Сподіваюсь, що за означений в законі час такі пакети з'являться.
З іншого боку, в нас давно вже не повинні в магазинах продаватись звичайні лампочки розжарювання, але ж вони є у продажі, хоча і нафіг нікому не потрібні.
А взагалі, якщо на те пішло, то найліпший спосіб регулювання - не заборони, а економічні міри. Тобто якщо звичайний пакет буде коштувати, до прикладу, 5 гривень, а екологічно безпечний - 3 гривні, то і проблема вирішиться дуже швидко!
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02.06.2021 01:09 Відповісти
Молодцы, давно пора !!!
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02.06.2021 05:00 Відповісти
покупець користується тими пакетами, що пропонує продавець. Якщо в місцях торгівлі будуть тільки паперові пакети, то це буде добре. Покупець в даному випадку не винен. Що пропонують, те він і бере.
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02.06.2021 08:38 Відповісти
А ви знаєте, скільки коштує паперовий пакет...
В нас не налогоджене повторне використання сировини. Отже на ті кульочки будуть пиляти дерева.
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02.06.2021 08:55 Відповісти
Так. Спочатку. А потім швидко відшукають альтернативу. Наприклад є українська технологія переробки опалого листя на целюлозу. Згадають про неї, як гадаєте?
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05.06.2021 00:19 Відповісти
В ссср бумага была средством дохода продавца в колбасном отделе
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02.06.2021 09:07 Відповісти
Звичайна маніпуляція та відволікання уваги.
Україна у світовому рейтингу по продукуванню пластикового сміття, навіть у перші п'ять десятків т.з. лідерів не входить.
У воюючий державі із крахом економікі, розвалом армії, брехнею та корупцією влади всіх ешелонів до самої гори, немає нічого найважливішого, як божа роса та боротьба із повітряними млинами.

Хочу показать насколько нами легко манипулировать.

Рада ограничила использование пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 6923
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02.06.2021 13:43 Відповісти
Я перепрошую! Скільки пакетиків щодня ви викидаєте у смітник? Один-два, після магазину? 45.000.000 щодня - вони ж утилізуються, так, ці 16425000000 пакетиків, які ми за рік дружньо відправляємо у смітник? Це ж небагато, за десять років, лише 164250000000 пакетиків, правильно? Ніякої проблеми, вгагалі. Це ж лише пакетики, викинув і забув. Можна у озері втопити, можна на гору закинути. І ще приблизно стільки пляшок. Плюс-мінус сотня мільярдів за десять років. Вже лежать, десь там, на смітнику. І зовсім трохи іншого пластику.
От бачите, як легко ВАМИ маніпулювати?
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05.06.2021 00:25 Відповісти
 
 