"Укрзализныця" объявила тендер на закупку системы учета дизтолива за 240 миллионов

АО "Укрзализныця" установит автоматизированную систему учета дизельного топлива, тендер на закупку которой уже объявлен через систему государственных электронных торгов ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизтоплива на стадии его приема от поставщика, хранения и выдачи со складов общества.

"Техническое совершенствование контроля над использованием горючего - это не только требование налогового законодательства и фискальных органов, сегодня это крайне необходимо и нашей компании. Ведь электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят повысить внутренний контроль за его использованием и положат конец многочисленным позорным случаям хищения дизтоплива, которые наносят миллионные убытки компании", – сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

По его словам, в течение 2020-2021 годов компания оптимизировала количество акцизных складо – из 184 сейчас функционируют 86, и все они будут оборудоваться автоматизированной системой учета топлива.

Кроме того, определено необходимое количество оборудования – 280 равномеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.

Закупка общей ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн была объявлена компанией 28 мая, конечный срок подачи предложений – до 28 июня 2021 года.