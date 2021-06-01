"Укрзализныця" объявила тендер на закупку системы учета дизтолива за 240 миллионов
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АО "Укрзализныця" установит автоматизированную систему учета дизельного топлива, тендер на закупку которой уже объявлен через систему государственных электронных торгов ProZorro.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизтоплива на стадии его приема от поставщика, хранения и выдачи со складов общества.
"Техническое совершенствование контроля над использованием горючего - это не только требование налогового законодательства и фискальных органов, сегодня это крайне необходимо и нашей компании. Ведь электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят повысить внутренний контроль за его использованием и положат конец многочисленным позорным случаям хищения дизтоплива, которые наносят миллионные убытки компании", – сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.
По его словам, в течение 2020-2021 годов компания оптимизировала количество акцизных складо – из 184 сейчас функционируют 86, и все они будут оборудоваться автоматизированной системой учета топлива.
Кроме того, определено необходимое количество оборудования – 280 равномеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.
Закупка общей ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн была объявлена компанией 28 мая, конечный срок подачи предложений – до 28 июня 2021 года.
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