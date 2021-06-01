"Укрзализныця" вернулась к докарантинным показателям перевозки грузов

АО "Укрзализныця" в 2021 году наращивает показатель грузовых перевозок железнодорожным транспортом до уровня докризисного и доэпидемического 2019 года.

Об этом сообщил директор департамента коммерческой работы компании Иван Хрьяков во время выступления на Ukrainian Ports Forum 2021, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Нашим заданием в 2021 году было выйти на докризисные объемы перевозок 2019 года. Уже есть результаты, и мы ожидаем дальнейший рост , поскольку в Украине в этом году прогнозируют хороший урожай. В частности, во второй половине года начнем перевозку зерновых, которые приносят нам значительные объемы в общей структуре перевозок", – отметил он.

В компании также напомнили, что в мае среднесуточная нагрузка составляла 726 тыс. тонн, а оборот грузового вагона – 7,14 суток.