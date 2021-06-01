"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило квартальный убыток в 23 раза

"ДТЭК Энерго" в январе-марте 2021 года получило чистый убыток 327 млн грн, что почти в 23 раза лучше показателя первого квартала 2020 года и преимущественно связано с укреплением курса гривни.

Согласно отчету компании, положительные курсовые разницы в январе-марте этого года составили 793 млн грн против отрицательных в 6,16 млрд грн в январе-марте 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 12,8% - до 14,42 млрд грн.

Как пояснили в компании, ее рост в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Напомним, "ДТЭК Энерго" завершило 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн. При этом благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.