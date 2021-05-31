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Румыния отменила запрет на въезд для иностранцев из третьих стран

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Румыния отменила запрет на въезд для иностранцев из третьих стран

Румыния отменила запрет въезда на свою территорию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска государственной границы с 1 июня, назвав условия возможного въезда.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии в Facebook.

"В рамках действия режима чрезвычайной ситуации был отменен запрет въезда на территорию Румынии через пункты пропуска государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающие в Румынию из третьих стран, устанавливается карантинный режим на 14 дней независимо от того, в какой зоне находится страна, из которой они прибывают", - сказано в сообщении.

В то же время действуют следующие исключения:

  • лица, которые вакцинированы против вируса COVID-19, и  у которых прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию;
  • лица, которые были положительно подтверждены заражением вирусом COVID-19 за последние 90 дней до въезда в страну, что доказано медицинскими документами или путем проверки базы данных Corona-forms и для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну;
  • дети в возрасте до 3 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT-PCR;
  • дети от 3 до 16 лет, если они имеют негативный результат теста RT-PCR для COVID-19, выполненный не позднее чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда на территорию Румынии (для тех, кто путешествует собственным транспортом);
  • лица, приезжающие в Румынию из стран/территорий эпидемиологического риска, но которые до прибытия в Румынию провели последние 14 дней подряд в одной или нескольких странах/территориях без эпидемиологического риска;
  • водители грузовых транспортных средств с максимальным разрешенным весом более 2,4 тонн, а также водители пассажирских транспортных средств, которые имеют более 9 сидячих мест включая место водителя;
  • пилоты самолетов и их навигационный персонал, а также механики локомотивов и железнодорожный персонал.

Также сообщается о других категориях, список которых будет пополняться.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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