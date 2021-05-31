Кабмин передал оросительные системы в управление Минагрополитики

Кабинет министров передал мелиоративные системы в управление Министерства аграрной политики.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко в Facebook.

"Историческое событие – правительство передало мелиоративные системы под координирование и управление Минагрополитики. Неэффективное управление и отсутствие за годы независимости фокуса власти на проблемах отрасли привело к деградации систем ирригации и дренажа. Сейчас повышенный спрос на продовольствие в мире, глобальное потепление и, как следствие, засухи требуют быстрых и действенных решений", – рассказал Лещенко.

По его словам, до сих пор отсутствие единой вертикали в этой сфере не позволяло эффективно отвечать на вызовы и использовать оросительные и осушительные земли как инструмент в аграрном секторе. Следовательно, украинское сельское хозяйство 30 лет теряло: ирригационные и дренажные системы, а с ними – урожаи и часть экономики.

"Отныне мелиорация является неотъемлемой частью Минагрополитики. Правительством было принято решение передать эту функцию Государственному агентству рыбного хозяйства Украины с соответствующими изменениями в уставе и названии (Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины)", – отметил Лещенко.

Одной из стратегических задач министерства он назвал возрождение и интегрирование полноценной мелиорации в аграрную политику страны.

"Наша цель – рядом с земельной реформой синхронизировать реализацию реформ в области мелиорации с презентацией дорожной карты и всего пакета соответствующих законодательных актов. В частности закон об объединении водопользователей уже готов к первому чтению. Что для нас важно – восстановление мелиоративной отрасли становится национальным проектом до 2024 года, который начинается уже сейчас. В этом году мы запускаем пилотный проект на юге Украины – над восстановлением оросительных систем будут работать Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области", – рассказал Лещенко.

"Мы будем отстраивать и расширять мелиоративные системы с привлечением частного и государственного капитала. Это проекты, где средства вкладываются не просто в инфраструктуру. Они будут иметь быстрый и ощутимый эффект, поскольку сразу формируют добавленную стоимость, увеличивают урожай, количество рабочих мест и возвращают деградированные земли в сельскохозяйственный оборот", – добавил он.

Ранее Лещенко рассказывал, что в Украине насчитывается 5,48 млн га мелиорированных, в том числе 2,17 млн га орошаемых и 3,3 млн га осушаемых земель с соответствующнй мелиоративной инфраструктурой. В 2019 году фактически поливалось около 550 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сейчас украинские системы орошения устаревшие и изношенные, и требуют восстановления.