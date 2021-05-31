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Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов "Белавиа"

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Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов

Кипр закрыл свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, присоединившись к ряду стран ЕС, которые ввели ограничения в отношении этой страны после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Cyprus Mail.

В частности, кипрские авиационные власти запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая.

Те же рекомендации запрещают авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси.

Все рейсы в Беларусь прекращены. В частности, запланированный рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт Ларнаки на Кипре 29 мая был отменен.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Европейская правда


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