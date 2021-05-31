"Аккордбанк" взял кредит рефинансирования еще на 250 миллионов

"Аккордбанк" на тендере Национального банка Украины 28 мая привлек 250 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию.

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, регулятор также предоставил 90-дневное рефинансирование "Коммерческому индустриальному банку" (105 млн грн) и "Укрбудинвестбанку" (79 млн грн)

По статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 52 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 69,99 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,93 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 4 июня, а на срок от года до пяти лет – 11 июня.

Как сообщалось, по итогам проведенного 21 мая тендера по рефинансированию банков сроком до 84 дней "Аккордбанк" также привлек 250 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк (КИБ) – 145 млн грн, "Индустриалбанк" – 60 млн грн.