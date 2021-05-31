Киевсовет отказался выкупить у застройщика часть сквера на Шулявке

Киевский городской совет отказался поддержать решение о выкупе у ООО "Шулявка" для общественных нужд земельного участка площадью 0,31 га на ул. Победы, 50-А в Шевченковском районе Киева.

Соответствующий проект решения Киевсовета не набрал необходимого количества голосов – на заседании 27 мая по него проголосовало 46 депутатов, пишут Наші гроші.

"За" его принятие голосовали фракции "УДАР Виталия Кличко" (22 голоса), "Слуга народа" (9), "Голос" (7), ОПЗЖ (3), "Батькивщина" (2), "Европейская солидарность" (1) и внефракционные (2).

Во время обсуждения депутаты от "ЕС" Андрей Порайко и Леонид Емец голосования за это решение назвали преждевременным. Они отметили, что нужно воздержаться от единичных выкупов, а вместо этого создать реестр участков, которые Киевсовет может реально выкупить в течение 1-3 лет.

Также они напомнили о существующем уголовном расследование противоправной застройки на ул. Победы, 50-А, и подняли вопрос о сносе того, что уже незаконно построено.

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Юрий Федоренко уточнил у разработчика проекта решения – спикера Владимира Бондаренко, велись ли предварительные переговоры с владельцем участка на ул. Победы, 50-А. В ответ на это Бондаренко отметил, что таких переговоров он не проводил. Но отметил, что в случае принятия решения переговоры начнет Департамент земельных ресурсов.

Напомним, участок площадью 0,31 га на ул. Победы, 50-А, где начато строительство жилого дома, фактически располагается на территории сквера "Слава танкистам" вблизи ст. м. "Шулявская".

На сегодня у застройщика отсутствуют какие-либо исходные данные и разрешительные документы на работы. За исходные данные фирма судится с КГГА.

Этот участок Киевсовет сначала передал в аренду, а затем продал ООО "Ринко" в 2004 году за 2,5 млн грн. Впоследствии в 2007 году Киевсовет отменил эти решения. Но фирма возвращать участок не собиралась - в том же 2007 году "Ринко" внесло 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявка", которое затем через суд добилось признания за ним права собственности на участок. В июне 2018 года ООО "Шулявка" по договору суперфиция передала право застройки этого участка обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская".

Национальная полиция сейчас расследует уголовное производство по фактам самовольного занятия земельного участка и самоуправства на участке 0,31 га на ул. Победы, 50-А. В феврале этого года в делн назначили комплексную экспертизу по вопросам землеустройства и строительно-техническую экспертизу.

Владельцем ООО "Шулявка" указан Виктор Слесарь из Литвы, а руководителем - Нина Йанкаускас.

Владельцами ОК "Эксон Премьер Шулявская" указаны Йозеф Москович из Израиля, Иван Влад из Закарпатья и компания "Эксон Групп" (Exon Group LLC), США. В группе застройку на проспекте Победы, 50-А называют своим крупнейшим проектом.

"Эксон Групп" включает в себя, в частности, ряд других кооперативов, осуществляющих скандально известные застройки в Киеве. Например, 11-этажка на Подоле на усадебном участке экс-нардепа Оксаны Билозир, 11-этажка на Батыевой горе на усадебном участке экс-нардепа от БПП Виктора Короля, 24-этажка над входом в метро "Выставочный центр".