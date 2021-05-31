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Власти Киева остановят движение скоростного трамвая на Борщаговку на лето

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Власти Киева остановят движение скоростного трамвая на Борщаговку на лето

Движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в Соломенском районе закроют до 15 августа. Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в распоряжении КГГА № 1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На этот период коммунальное предприятие "Киевпастранс" организует работу трамвая №2 по сокращенному маршруту, а также запустит два временных автобусных маршрута.

В частности, трамвай №2 будет курсировать по следующей схеме: ул. Академика Королева - ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Владимира Покотило - ул. Леся Курбаса;

Кроме того, будут запущены временные автобусные маршруты №1-Т "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" и №3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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