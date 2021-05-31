Итальянская Intesa Sanpaolo сменила главу своего банка в Украине

Наблюдательный совет "Правэкс Банка" назначил новым председателем правления Стефано Бурани с 11 июня.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, новый руководитель банка приступит к исполнению своих обязанностей после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Стефано Бурани имеет более 30 лет опыта работы в Intesa Sanpaolo, в том числе он занимал руководящие должности в главном офисе и дочерних банках группы – в Великобритании, Сингапуре, Гонконге, Китае, Румынии и Чехии.

В свою очередь Джанлука Корриас, который занимал должность председателя правления "Правэкс Банка" с октября 2019 года, перейдет на новую важную должность в группе Intesa Sanpaolo. До того времени Корриас в роли советника председателя и члена правления банка обеспечит эффективную передачу дел новому председателю правления Стефано Бурани.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).