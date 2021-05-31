Нацполиция купила новые автозаки по 2 миллиона за штуку
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Национальная полиция 19 мая по результатам тендера заказала ООО "Торговый дом Стройдормаш" автомобили специализированного назначения на 92,5 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до 3 июля заказчику поставят 50 автомобилей спецназначения "Маршрут-2" СКС-FT-M2 производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе фургона Ford Transit 2021 года выпуска с дизельным двигателем класса Евро-6 по 1,85 млн грн за штуку.
Автомобили с кондиционером, фронтальной подушкой безопасности водителя и системами безопасности переоборудуют для перевозки девяти взятых под стражу лиц в одной общей и пяти одноместных камерах, а также шести конвоиров.
Кроме того, они будут оснащены радиостанцией Motorola Solution DM2600 светодиодной панелью-балкой Ultra Slim 118-60Led C/C 12В, двумя проблесковыми маячками, системой видеорегистрации с монитором и GPS-трекером, а также будут окрашены по схеме полиции. Гарантийный срок на технику составляет два года.
Два с половиной года назад, в сентябре 2018 года полиция заказывала "Спец-Ком-Сервис" такие автозаки на четверть дешевле – по 1,51 млн грн. При этом курс доллара сейчас немного ниже.
Товар оплатят в течение 90 рабочих дней, то есть около трех месяцев после поставки.
Цена сделки всего на 0,004% ниже ожидаемой стоимости закупки в 92,5 млн грн.
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Единственным конкурентом победителя тендера с такими же автомобилями производства "Спец-Ком-Сервиса" было ООО "Илта", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Конечными бенефициарами соперника является директор Даниил Ярема, Ирина Цеголко, Павел Ярема, Роман Маркович, Андрей Волынец и Александра Волошиновская. Даниил Ярема был депутатом Львовского областного совета от "Нашей Украины" в течение 2006-2010 годов, а Ирина Цеголко является женой представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во Львовской области Петра Цеголко.
Столичная "ТД "Стройдормаш" с начала работы "Прозорро" получила подрядов по крайней мере на 2,36 млрд грн. Она принадлежит директору Мирославу Гуйвану. Вместе с Александром Гуйваном, Ириной Чехивской и Виктором Ратошнюком он является конечным бенефициаром ООО "Спецбудмаш", которое за тот же период получило подрядов на 29 млн грн.
Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" является Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Директором указан Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими же ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.
С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 2,44 млрд грн, преимущественно в системе МВД.
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