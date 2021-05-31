ЕБРР готов профинансировать проекты в биоэнергетике в Украине на $55 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития отрабатывает ряд проектов в рамках "Программы инноваций в цепочке стоимости устойчивой биоэнергетики" объемом около $55 млн.

Об этом сообщил программный менеджер Кирилл Томляк во время конференции Госэнергоэффективности по вопросам развития биоэнергетики, передает Интерфакс-Украина.

"Конкретные проекты по биоэнергетике сейчас находятся в банке в стадии разработки технико-экономических обоснований, чтобы в дальнейшем приступить к их финансированию и реализации. Эти проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с использованием отходов сельского хозяйства", – сказал Томляк.

По его словам, программа ЕБРР по поддержке биоэнергетики объемом кредитования около $55 млн была открыта в конце 2019 года и рассчитана на четыре года.

"Интерес к ней есть, обращений много. Вызов в том, чтобы найти достаточно интересный со всех сторон проект", – сказал он.

Томляк разъяснил, что в рамках программы ЕБРР готов финансировать проекты стоимостью от 3 млн. Для финансирования более дешевых проектов банк может привлечь партнеров. Банк также готов покрывать до 90% разработки ТЭО.

Он добавил, что банк может предоставить и грантовое финансирование, однако по проектам, которые уже имеют кредит. При этом грант может составлять до 20% стоимости проекта, но не более $0,5 млн.

"Средняя стоимость потенциальных проектов составляет $5 млн", – уточнил он.

В то же время Томляк отметил, что финансирование по программе не является проектным, то есть оно предусматривает наличие залога. Он допустил, что это несколько сдерживает интерес к нему. Тем не менее в условиях роста цены на газ интерес к развитию биоэнергетики тоже растет.

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Оценивая перспективы выдачи кредитов на выращивание энергетических культур, программный менеджер сообщил, что в портфеле потенциальных для финансирования проектов еще нет достаточно большого объекта инвестиций.

"Эта отрасль еще не находится на той стадии развития, когда можно говорить о крупных проектах", – пояснил он.

При этом Томляк отметил, что банк рассматривал бы проекты по строительству объектов теплоснабжения на биомассе.

Вместе с тем он назвал перспективным развитие рынка биометана.

"Как менеджер программы, который занимается развитием биоэнергетики, я верю в биометан, считаю, что это перспективная вещь. Тем более инфраструктура для его использования уже есть, нужно научиться правильно его производить устойчивым способом и распоряжаться им. Как это будет, зависит от парламента, правительства", – выразил мнение Томляк.