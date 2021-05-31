Tesla расширит свой энергетический бизнес

В 2015 году генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что компания, занимающаяся электромобилями, займется энергетическим бизнесом, и сейчас этот процесс начинает набирать обороты.

Об этом сообщает CNBC, передает enkorr.

Как сообщается, в своем отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал текущего года базирующаяся в Калифорнии компания заявила, что в 2020 году количество развертываемых промышленных аккумуляторных блоков увеличилось на 83%. Это произошло частности благодаря популярности Megapack - систем хранения электроэнергии для коммунальных служб.

Для работающих на возобновляемых источниках энергии электростанций, использующих энергию солнца и ветра, необходимы аккумуляторные массивы большой емкости в те периоды времени, когда не дует ветер и не светит солнце. По мере того как страны всего мира ставят перед собой цель перейти на ВИЭ, спрос на такие крупномасштабные системы хранения энергии растет. По данным Grand View Research, к 2027 году объем рынка сетевых аккумуляторов составит $15 млрд.

Tesla, Inc. (ранее Tesla Motors) - крупнейший в мире производитель электромобилей и систем для хранения больших объемов электроэнергии (через дочернюю компанию SolarCity). Основана в 2003 году.

В энергетической сфере Tesla производит и продает батареи Powerwall (домашние системы хранения энергии емкостью до 13,5 кВт-ч), Powerpack (емкость до 200 кВт-ч) и Megapack (АКБ емкостью 3МВт-ч, предназначенные для работы в энергосистемах), а также различные солнечные панели.