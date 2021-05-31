Один из пунктов выезда в оккупированный Крым закроют на ремонт

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 7 июня закрывается на ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В ведомстве напомнили, то КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" в это время будут работать в штатном режиме.