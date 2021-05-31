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Один из пунктов выезда в оккупированный Крым закроют на ремонт

Новини БізнесЦензор Транспорт

Один из пунктов выезда в оккупированный Крым закроют на ремонт

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 7 июня закрывается на ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В ведомстве напомнили, то КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" в это время будут работать в штатном режиме.

Автор: Михайло Орлюк
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Поездки из Крыма и обратно нужно оставить только для Крымских Татар. Остальным-нех шастать и отдавать свои деньги Рашке отдыхая в Крыму
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31.05.2021 23:05 Відповісти
 
 