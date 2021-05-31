Один из пунктов выезда в оккупированный Крым закроют на ремонт
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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 7 июня закрывается на ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
В ведомстве напомнили, то КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" в это время будут работать в штатном режиме.
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Иван Шумейко
показати весь коментар31.05.2021 23:05 Відповісти Мені подобається 0
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