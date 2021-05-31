Ввод жилья в эксплуатацию вырос в первом квартале на 20%, – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2021 года увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,31 млн кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 1,61 млн кв. м жилья (70% общего объема), в сельской местности – 697,6 тыс. кв. м. При этом 43% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 56,6% – в домах с двумя и более квартирами, 0,4% – в общежитиях.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 30,37 тыс. квартир, при этом в городах – 24,1 тыс. квартир, в селах – 6,2 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 75,6 кв. м, при этом в одноквартирных домах – 158 кв. м, в многоквартирных – 54,2 кв. м.

В Киевской, Львовской Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам первого квартала введено в эксплуатацию 56% общего объема жилья. При этом в Киеве – 145 тыс. кв. м (6,3%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Сумской, Ривненской, Киевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Показатели роста ввода жилья в январе-марте 2021 года к аналогичному периоду предыдущего года (с учетом временного порядка) составляют +125,4% (до 91,3 тыс. кв. м) для Днепропетровской, +208% (до 52,2 тыс. кв. м) для Черниговской и +76,9% (до 96,9 тыс. кв. м) для Винницкой областей.

В то же время показатели Луганской и Запорожской областей отмечены как конфиденциальные.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, цены на строительно-монтажные работы в Украине в апреле возросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2020 года.