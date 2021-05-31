БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3933 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політика
248 0
аудит (304) банки (6394) НБУ (8346)

Нацбанк упростил предоставление ежегодных аудиторских отчетов для банков

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Нацбанк упростил предоставление ежегодных аудиторских отчетов для банков

Национальный банк Украины упростил порядок предоставления банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью, отменив обязательное требование об их предоставлении в бумажном сброшюрованном виде.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка от 27 мая 2021 года №45, которые вступают в силу с 1 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, Национальный банк в конце 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи. Такое решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 