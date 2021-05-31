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Компания "Нафтогаза" по поставке газа населению получила 115 миллионов убытка

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Компания

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2020 получила 115 млн грн убытка, по сравнению с предыдущим годом убыток компании вырос в 6 раз (19 млн грн в 2019 году).

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, которая обнародована на государственном портале открытых данных, передает отраслевое издание ExPro.

При этом чистый доход от реализации товаров компании (природного газа) в 2020 году составил 2,9 млрд грн (2,29 млрд грн в 2019 году).

Напомним, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и занимается поставками газа для бытовых потребителей (населения), а также работает с малыми небытовыми потребителями

Как сообщалось, Кабинет министров летом 2020 года также утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

С открытием рынка газа для населения в августе 2020 года компания активно привлекала новых клиентов. В целом компания обслуживает около 900 тыс. бытовых клиентов, а также около 800 тыс. как поставщик "последней надежды" (по состоянию на конец марта).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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Потому что воруют вагонами...
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31.05.2021 18:44 Відповісти
Тому що непрофесіонали! Коболєва під суд і примусити повернути зарплату за всі роки!
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01.06.2021 11:31 Відповісти
а глядя на топ-менеджеров и их авто...как то и не скажешь что они бедствуют...
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31.05.2021 18:56 Відповісти
И ещё. Непонятно есть ли для них разница в поставках газа населению и пв оставках газа облгазам?
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31.05.2021 20:29 Відповісти
Залежно хто як рахує. Якщо рахувати по закупівельним цінам в опалювальний сезон, то ціна реалізації з січня 2021р. була трішки нижчою. Якщо врахувати реальні затрати, при яких Нафтогаз закупив і закачав у сховища газ влітку по середній ціні 2.6грн\куб, то отримав від реалізації газу споживачам по 11грн чи 9грн. великий прибуток. При цьому собівартість газу українського видобутку, якого повністю вистачає для потреб населення, складає 1.3-1.4грн - Нафтогаз знову мав би отримати прибуток.
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31.05.2021 20:38 Відповісти
Коболь з Шмигою виправдовувались, що віддали українські газосховища в оренду своїм прокладкам, які закупили і закачали свій газ у наші газосховища по середній ціні 2.6грн., яких згодом продали Нафтогазу по 9-11 грн
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01.06.2021 10:59 Відповісти
Великий обман! Це що б збільшити ціну на газ!
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01.06.2021 08:55 Відповісти
Це прямий наслідок регулювання цін на газ урядом.
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01.06.2021 11:47 Відповісти
 
 