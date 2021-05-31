Компания "Нафтогаза" по поставке газа населению получила 115 миллионов убытка

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2020 получила 115 млн грн убытка, по сравнению с предыдущим годом убыток компании вырос в 6 раз (19 млн грн в 2019 году).

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, которая обнародована на государственном портале открытых данных, передает отраслевое издание ExPro.

При этом чистый доход от реализации товаров компании (природного газа) в 2020 году составил 2,9 млрд грн (2,29 млрд грн в 2019 году).

Напомним, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и занимается поставками газа для бытовых потребителей (населения), а также работает с малыми небытовыми потребителями

Как сообщалось, Кабинет министров летом 2020 года также утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

С открытием рынка газа для населения в августе 2020 года компания активно привлекала новых клиентов. В целом компания обслуживает около 900 тыс. бытовых клиентов, а также около 800 тыс. как поставщик "последней надежды" (по состоянию на конец марта).