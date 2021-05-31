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Объем выданных банками льготных ипотечных кредитов достиг 300 миллионов

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Объем выданных банками льготных ипотечных кредитов достиг 300 миллионов

На 31 мая уполномоченными банками в рамках программы "Доступная ипотека 7%" подписан 351 кредитный договор на 297,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, банки рассматривают 667 заявок на участие в программе на общую сумму 587,2 млн грн, из которых 21,38% составляет первичный рынок, 78,62% – вторичный.

В Минфине напоминают, что в программе задействованы 22 региона, в том числе Киев. Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (36,7%);
  • Киевская область – 28,3%;
  • Харьковская область – 6,9%;
  • Львовская область – 5,5%;
  • Ривненская область – 4,2%.

Прирост по сравнению с показателями прошлой неделе составил 15% по количеству кредитов, 17% – сумме кредитов, 7% – количеству заявок и 7% – сумме заявок.

В государственной программе принимают участие 14 банков.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов. Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Первый кредит по программе был выдан 1 марта.  

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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