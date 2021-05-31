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Беларусь сократит поставки в Украину бензина марки А-95 в 5 раз, – СМИ

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Беларусь сократит поставки в Украину бензина марки А-95 в 5 раз, – СМИ

"Белорусская нефтяная компания" поставит в Украину в июне около 10 тыс. тонн бензина марки А-95, тогда как средний объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. тонн", – сообщил источник издания.

Как сообщалось, в пятницу enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной "Укргаздобыче".

Однако к вечеру "Белорусская нефтяная компания" заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. При этом заместитель генерального директора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников допустил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.

Напомним, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом завода, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  enkorr


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Топ коментарі
+3
Почему Украина свою нефть не добывает и не перерабатывает, что сразу был бы и бензин и керосин и дизель и т.д. Почему Украина импортирует из других стран то, что у Украины есть в земле... Бестолочь сплошная во власти!
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31.05.2021 18:46
+2
Кацапы купили несколько НПЗ и обанкротили.
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01.06.2021 10:27
+2
Особенно лучше в авто с турбомотором или двигателем с высокой степенью сжатия. Самое то!
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01.06.2021 12:31
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92 лучше. Пятый тот же второй только с бестолковыми присадками
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31.05.2021 17:50 Відповісти
Особенно лучше в авто с турбомотором или двигателем с высокой степенью сжатия. Самое то!
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01.06.2021 12:31 Відповісти
продавец бензина? вы далеки от устройства ДВС
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01.06.2021 15:47 Відповісти
Не настолько далек, чтоб заливать в свой Skyactiv со степенью сжатия 14 девяносто второй бензин.
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03.06.2021 09:11 Відповісти
вы далеки от устройства ДВС, форкамеры были уже давно, с нагнетателем 180 сил с 2 литров тоже смешно, геометрическая и фактическая степень сжатия тоже разные вещи и фактическая там явно ниже, расход топлива вообще обычный
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03.06.2021 20:58 Відповісти
В свое время членоголовый фюрер репоедов Куй первый Муйло тоже решил поиграться поставками газа в Украину. Но Арсений Петрович Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Куйло молча сглотнуло и засунуло свой газ себе в жопу. С тех пор наши премьеры перестали каждый год перед Новым годом ездить к членоголовому фюреру репоедов на поклон.
Я надеюсь, что ЗЕбанутому Шмыгалю хватит смелости сказать бульбенфюреру Луке :
Лука, засунь свой бензин себе в жопу, в Европе есть огромное количество продавцов бензина.
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31.05.2021 18:08 Відповісти
Есть, только этою как правило, тот же самый (вернее, из той же нефти) только по ценам в два раза дороже. Боюсь, что сторонники Порошенко разведут зраду, а маленькому украинцу трудно объяснить, что за реальную независимость платить, прежде всего, нужно из своего кармана
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01.06.2021 08:18 Відповісти
Да, да, а еще напиши, что у вас, репоедов лаптекопытных на вашей кацапии бензин вааще дают без денег, а за газ даже доплачивают.
А за независимость все платят. Не забывай, совка уже нет и не будет, Куйло не будет за тебя платить. Залезь на немецкие или итальянские сайты, поищи, сколько они потребляют и сколько платят, особенно зимой, какая у среднего класса немцев в Западной Германии температура в квартире зимой. Ты очень удивишься. И заметь, не дрочат на совок и не жалуются.
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01.06.2021 09:12 Відповісти
бугага, кацапську нафту майже ніхто не купує, бо лайно, бульбашам спеціально типа знижку роблять
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02.06.2021 10:18 Відповісти
Все так, все так...
Але Сеня влаштував банкет за рахунок мого гаманця, піднявши ціни на газ а 7 разів. Я чудово пам'ятаю, як тоді довелося економити на опаленні. І ніколи не пробачу це приниження.
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01.06.2021 08:23 Відповісти
Надо было не эконогмить а оформить субсидию. Ну а если у тебя хатынка 200 квадратов, то обменяй ее на двухкомнатную, в чем проблемы. Ну а если ты ленишься оформить субсидию, то это твои проблемы.
Понимаю, Зебанутая шмаркля, за которую ты голосовал, подтерлась тобой, когда обещал таким, как ты, снизить тарифы в 2 раза. Без лоха жизнь плоха, это твой выбор.
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01.06.2021 09:04 Відповісти
Субсидії та інші подачки ніколи не отримую.
А що, житло в 200 квадратів - це для вас ознака олігарха?? Це - норма для звичайної сім'ї пересічних громадян.
У виборах взагалі не приймаю участь. Бо Зелені нічим не відрізняються від інших. Точно так же брешуть перед виборами і крадуть після них. Наприклад, той же Сєня не бувши біля кормушки розповідав байки про газ по $70, а припавши до бюджетного корита підвищів ціну в 7 раз.
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01.06.2021 09:17 Відповісти
Почему Украина свою нефть не добывает и не перерабатывает, что сразу был бы и бензин и керосин и дизель и т.д. Почему Украина импортирует из других стран то, что у Украины есть в земле... Бестолочь сплошная во власти!
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31.05.2021 18:46 Відповісти
Почему? Потому что Беня отжал НПЗ у татар и теперь главный кто регулирует что перерабатывать когда и сколько.
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31.05.2021 20:43 Відповісти
Так вы же сами в конце своего поста и ответили на этот вопрос.
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31.05.2021 20:49 Відповісти
Така бєстолочь, що у них вистачає грошей на автівки, дома по всій країні та ще здача з цих всіх придбань зберігається в гаражах на піддонах
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01.06.2021 08:44 Відповісти
"Ну какая, маменька, обида, что всe на свете так нехорошо заведено.Богатый женятся на богатой, бедный на бедной.Есть ли в этом какая справедливость?Если бы я был царь...Царский указ!"Бедный женится на богатой, а богатая на бедном! А тому, кто ослушается, - смертная казнь! Смертная казнь!" - Матрeна!" --- х/ф "Женитьба Бальзаминова".....А в остальном ПОЛНОСТЬЮ с вами согласен!)))))))
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01.06.2021 09:53 Відповісти
Кацапы купили несколько НПЗ и обанкротили.
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01.06.2021 10:27 Відповісти
Звідки в Білорусії нафта ?! Питання риторичне...
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31.05.2021 21:57 Відповісти
теперь будет бензин завозить сам Ермак через Сокар. Так що 73 держитесь. Проголосовали по приколу? Посмеялись ?
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31.05.2021 23:21 Відповісти
Нет, раз разос..ались с белоруссами, то теперь Беня всех зальёт своим шмурдяком с кременчугского НПЗ!
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Как то по...й.врагов кормить себе хуже
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31.05.2021 23:37 Відповісти
А кому она его продаст???????Наверное "очередь" стоит за 95-м......
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01.06.2021 00:37 Відповісти
Нужно полностью отказаться от белорусских нефтепродуктов, тем более что вполне реально производить их в Украине!
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01.06.2021 09:48 Відповісти
Ага, Беня уже производит в Кременчуге - муйня муйней!
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01.06.2021 11:31 Відповісти
РАЗРУШЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ - ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ НАРОДЫ НЕ УБИВАЯ !!!
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01.06.2021 11:48 Відповісти
 
 