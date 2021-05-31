Беларусь сократит поставки в Украину бензина марки А-95 в 5 раз, – СМИ

"Белорусская нефтяная компания" поставит в Украину в июне около 10 тыс. тонн бензина марки А-95, тогда как средний объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. тонн", – сообщил источник издания.

Как сообщалось, в пятницу enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной "Укргаздобыче".

Однако к вечеру "Белорусская нефтяная компания" заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. При этом заместитель генерального директора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников допустил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.

Напомним, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом завода, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.