Беларусь сократит поставки в Украину бензина марки А-95 в 5 раз, – СМИ
Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт
"Белорусская нефтяная компания" поставит в Украину в июне около 10 тыс. тонн бензина марки А-95, тогда как средний объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц.
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.
По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.
"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. тонн", – сообщил источник издания.
Как сообщалось, в пятницу enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной "Укргаздобыче".
Однако к вечеру "Белорусская нефтяная компания" заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. При этом заместитель генерального директора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников допустил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.
Напомним, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. тонн в месяц. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом завода, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.
Будь ласка, зачекайте...
Я надеюсь, что ЗЕбанутому Шмыгалю хватит смелости сказать бульбенфюреру Луке :
Лука, засунь свой бензин себе в жопу, в Европе есть огромное количество продавцов бензина.
А за независимость все платят. Не забывай, совка уже нет и не будет, Куйло не будет за тебя платить. Залезь на немецкие или итальянские сайты, поищи, сколько они потребляют и сколько платят, особенно зимой, какая у среднего класса немцев в Западной Германии температура в квартире зимой. Ты очень удивишься. И заметь, не дрочат на совок и не жалуются.
Але Сеня влаштував банкет за рахунок мого гаманця, піднявши ціни на газ а 7 разів. Я чудово пам'ятаю, як тоді довелося економити на опаленні. І ніколи не пробачу це приниження.
Понимаю, Зебанутая шмаркля, за которую ты голосовал, подтерлась тобой, когда обещал таким, как ты, снизить тарифы в 2 раза. Без лоха жизнь плоха, это твой выбор.
А що, житло в 200 квадратів - це для вас ознака олігарха?? Це - норма для звичайної сім'ї пересічних громадян.
У виборах взагалі не приймаю участь. Бо Зелені нічим не відрізняються від інших. Точно так же брешуть перед виборами і крадуть після них. Наприклад, той же Сєня не бувши біля кормушки розповідав байки про газ по $70, а припавши до бюджетного корита підвищів ціну в 7 раз.