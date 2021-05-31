БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4125 відвідувачів онлайн
Новини Влада
852 1
Зеленський (2226) Кіровоградщина (48) призначення (1069)

Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской областной государственной администрации ОГА.

Соответствующий указ №214/2021 от 27 мая обнародован на сайте президента.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Мария Чорная до назначения главой ОГА возглавляла департамент агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора, начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента. 

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Зеленский назначил Назаренко председателем Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года. Представляя нового руководителя области Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Селяни Кіровоградщини ! Тепер вас будуть грабувати безкарно і повсякденно. Готуйтесь,бо ця "леді" на все здатна,окрім правового порядку на землях. Чекайте,що завтра у вас вже не буде ні вашого паю, ні мишей в сараю,бо їх там не буде без зерна.
показати весь коментар
27.08.2021 08:33 Відповісти
 
 