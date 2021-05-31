Топ-менеджеры финкомпаний считают состояние сектора лучшим с 2018 года, – Нацбанк

Руководители финансовых учреждений считают состояние финансового сектора лучшим за последние три года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за май, передает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что большинство топ-менеджеров не ожидают негативных изменений в следующие шесть месяцев. В то же время треть опрошенных прогнозирует дальнейшее улучшение состояния финсектора.

"Руководители крупнейших банков и небанковских учреждений Украины в мае 2021 года значительно улучшили оценки текущего состояния финансового сектора. Позитивный баланс ответов (+22%) был наивысшим за три года – за все время проведения опросов. Каждый третий топ-менеджер указал на улучшение состояния дел за прошедшие полгода. Однако, только 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного", – говорится в сообщении.

Кроме того, 20% опрошенных считают текущую стойкость финансового сектора к значительным негативных событий высокой или очень высокой из всего 9% полгода назад.

В целом, участники опроса показали оптимистичный взгляд на перспективы финсектора в следующие полгода, в частности, 33% респондентов ожидают улучшения его состояния. При этом доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, уменьшилась в 8 раз – до 6%.

Руководители финансовых учреждений в очередной раз назвали главным источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Также стремительно возрос риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны.

Отмечается, что улучшение оценок преимущественно экономических факторов риска свидетельствует о постепенном выходе экономики Украины из кризиса.

Угрозы для сотрудничества с международными финансовыми организациями остаются среди основных рисков два опроса подряд. В общем склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода практически не изменилась – так считают 69% респондентов.

Опрос проводили с 12 по 25 мая. В нем приняли участие руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционные компании.