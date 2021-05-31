Суд удовлетворил иск к Николаевскому глиноземному заводу Дарипаски на 9,2 миллиарда

Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации (ОО) "Стоп Шлам" о взыскании 9,2 млрд грн с ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью жителей.

Об этом сообщили в общественной организации, эту информацию также подтвердили в пресс-службе НГЗ, передает Интерфакс-Украина.

"Иск ОО "Стоп Шлам", которое действует в интересах своих 1279 ассоциированных членов к ООО "НГЗ" о взыскании морального ущерба, удовлетворить", – сказано во вступительной и резолютивной частях решения суда от 26 мая, продемонстрированного адвокатами ОО.

Согласно документу, суд принял решение взыскать с НГЗ 9,21 млрд грн в пользу членов ОО. Таким образом, НГЗ должен компенсировать по 7 млн грн членам общественной организации.

По состоянию на понедельник, 31 мая 2021 года, документ в Едином госреестре судебных решений не обнародован. Полный текст решения в ЕГРСР должен появиться на протяжении 10 дней после вынесения судом вердикта.

НГЗ в своей официальной позиции заявил о намерении обжаловать судебное решение Заводского районного суда.

"Не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинен хозяйственной деятельностью НГЗ, не было ни одного доказательства, которое бы подтверждало этот вред", – подчеркивается в заявлении завода.

При этом предприятие подчеркивает, что в своей хозяйственной деятельности оно действует в рамках правового поля.

Напомним, Заводской районный суд Николаева в ноябре 2020 года по иску ОО "Стоп Шлам" о взыскании 9,2 млрд грн с НГЗ за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью жителей наложил арест на все движимое имущество и имущественные права предприятия, закрепленные представительством НГЗ в Киеве в рамках заявленной к взысканию суммы.

На основании решения суда сведения об открытом исполнительном производстве были внесены в Единый государственный реестр исполнительных производств, а сведения об арестах внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственного реестра обременений движимого имущества.

Ранее жители Николаева и близлежащих поселков неоднократно жаловались на загрязнение окружающей среды красным шламом от переработки бокситов на НГЗ вследствие нарушения технологического процесса, бесконтрольного перемещения отходов - красного шлама - на собственные хранилища, а также поставок во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора.

Глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеванный в конце ноября текущего года заявлял, что в целом ситуация на НГЗ контролируемая, хотя есть проблема с отходами промышленного производства – алюминиевыми шламами, которая должна быть концептуально урегулирована на законодательном уровне.

Бенефициаром НГЗ является российский олигарх Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели санкции, также он был включен в украинский санкционный список, одобренный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" Дерипаски и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Согласно сообщению на сайте "РусАла", НГЗ является вторым крупнейшим глиноземным активом группы.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших глобальных трейдеров швейцарской компании Glenсore приобрести ООО "НГЗ" и три другие украинские компании, подконтрольные ОК "РусАл".

Однако по состоянию на конец мая 2021 года Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "НГЗ", свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".