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Новини Енергетика
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Стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии превысит 51 миллиард, – НКРЭКУ

Новини БізнесЦензор Енергетика

Стоимость произведенной по

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует увеличение стоимости произведенной электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн и вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

Об этом в НРКЭКУ сообщили отраслевому изданию ExPro.

По данным Нацкомиссии, в 2020 году стоимость электроэнергии из возобновляемых источников составила 40,84 млрд грн, в том числе произведенной СЭС – 27,41 млрд грн, ВЭС – 9,84 млрд грн, станциями на биомассе – 2,81 млрд грн, ГЭС – 771,09 млрд грн.

При этом Нацкомиссия прогнозирует в 2021 году увеличение суммарной установленной мощности генерации из ВИЭ до 9,2 тыс. МВт, что на 19% больше показателя 2020 года.

Наибольший рост установленной мощности в 2021 году регулятор прогнозирует для ветровых электростанций – на 60%, до 2093 МВт. В то же время генерация СЭС в 2021 году вырастет до 6677,5 МВт с 6,093,5 МВт в 2020 году.

В целом, прогнозные суммарные объемы отпуска электроэнергии из ВИЭ в 2021 году ожидаются на уровне 11,99 млрд кВт-ч, что на 17% больше 2020 года. В том числе с ростом установленной мощности ВЭС в 2021 году полезный отпуск электроэнергии этим видом генерации составит не менее 4 млрд кВт-ч, что на 25% больше 2020 года. В то же время отпуск электроэнергии СЭС вырастет до 6,7 млрд кВт-ч с 6 млрд кВт-ч в прошлом году.

В НКРЭКУ уточнили, что прогнозная стоимость производимой электроэнергии из ВИЭ включает расходы по ПСО для альтернативной генерации (21,7 млрд грн), расходы на услуги по уменьшению нагрузки производителем, который осуществляет продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу или аукционной цене (2,4 млрд грн), расходы из государственного бюджета (11,55 млрд грн) и прогнозная стоимость на РСН (умноженный прогнозный объем отпуска электроэнергии из ВИЭ на среднюю цену продажи "Гарантированным покупателем" в 2020 году.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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Топ коментарі
+13
Эти убытки должен покрыть Ахметов ибо по его вине эти убытки ибо он подкупил чиновников и сделал тарифы такие по зеленой энергетике самые высокие в мире. И не только компенсация, а и арест и реальный большой тюремный срок должен получить - от 15 до пожизненного срока!
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31.05.2021 18:27
+6
Поднять населению цены до уровня 1 кВт по зеленому тарифу + доставка, будут люди платить по 7 грн. за кВт и весь вопрос будет решен, главное чтоб зеленные инвесторы были сыты и обуты))) даешь зеленую энергетику за счет ещё больше обнищания нищего населения Стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии превысит 51 миллиард, – НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9496
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31.05.2021 19:34
+6
Песя пропихнуло закон, что пиплы должны хавать по 40 евроцентов за шыкаладный киловатт. Посему их на этой ветке и не видно, от слова - совсем. Украина еще долго будет выгребать шыкаладное рехформаторство...
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01.06.2021 05:21
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Эти убытки должен покрыть Ахметов ибо по его вине эти убытки ибо он подкупил чиновников и сделал тарифы такие по зеленой энергетике самые высокие в мире. И не только компенсация, а и арест и реальный большой тюремный срок должен получить - от 15 до пожизненного срока!
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31.05.2021 18:27 Відповісти
Зпчем люди постопорожние балачки заправляют? Пока народ пустобрешет, Коломойский, Ахметов, Пинчук и Фирташ могут спать спокойно.
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31.05.2021 22:22 Відповісти
Не охметов, а сывочолый гетьман с широким карманом, длинным языком и командой винницких рехформаторов с дорогами и рехформами на бумаге. Бл@ди...
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01.06.2021 05:15 Відповісти
вы что? Сцарь не настоящим оказался? Местной шоколадной вате это также не понять, как если такое заявить кацапской вате про окурка. Они ведь точно такие же упоротые. Альтернативного мнения в голове просто не существует, как и банального анализа.
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01.06.2021 07:46 Відповісти
Ахмет никому ничего не должен. Зеленое стадо этого не усвоило?
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01.06.2021 13:25 Відповісти
Предыдущую пятилетку не зеленое стадо "жило по новому" и радовалось успехам Ахметова.
Не коротка ли у вас память Vilaer? Я не утверждаю, что Зеленский умница, а не профан. Но вспомните, что писали про Ахметова( его зелёные тарифы, о которых заботился и запад, про Роттердам +) и Порошенко с его БПП. Так что у вас не должно быть оснований считать, что лучше зелёного стада. Вы такое же стадо, но уже в оппозиции.
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01.06.2021 15:24 Відповісти
Мало подобных тебе животных, валерик, я вычистил в 14-м... Козыряй!
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01.06.2021 18:59 Відповісти
это внутренние соларо-сепары мародерят ободранную нэньку та нищих людей
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31.05.2021 18:35 Відповісти
Поднять населению цены до уровня 1 кВт по зеленому тарифу + доставка, будут люди платить по 7 грн. за кВт и весь вопрос будет решен, главное чтоб зеленные инвесторы были сыты и обуты))) даешь зеленую энергетику за счет ещё больше обнищания нищего населения Стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии превысит 51 миллиард, – НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9496
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31.05.2021 19:34 Відповісти
Это дерибан, а не зелёная энергетика
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31.05.2021 22:30 Відповісти
Главное задание паразитов: угробить дешевую государственную атомную энергетику. И это задание еффективно и стремительно выполняется.
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01.06.2021 10:44 Відповісти
Песя пропихнуло закон, что пиплы должны хавать по 40 евроцентов за шыкаладный киловатт. Посему их на этой ветке и не видно, от слова - совсем. Украина еще долго будет выгребать шыкаладное рехформаторство...
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01.06.2021 05:21 Відповісти
пашок, богатей и слюнявь дальше..
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01.06.2021 19:00 Відповісти
Вот вам цена непродуманных, безответственных и преступных решений! С барского плеча-да берите Польску волость, чё жалко, что-ли? Так и здесь! Это обдираловка, узаконенный грабёж! Чистейшей воды выгодный бизнес, одним из субъектов которого является каждый из нас.!
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31.05.2021 19:55 Відповісти
Еще одну 1001 схему нашли по обналу бюджета на сумму "расходов"- 25 мллрд.в год , еще бы Зеленский ответил в лице НКРЕ , сколько получили 10 самых крупных компаний и сколько все остальные, наверное 10 к 1, вот и весь рынок,так еще за гос.счет тоест население за все эти схемы будет пожизненно платить и как везде.Точно такой же эти руководители государсва придумали и рынок Земли и приватзации стратегических активов, будем за вме платить по полной программе пока вме не высосут.
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31.05.2021 20:04 Відповісти
Садись, двойка, читай и учи матчасть, что Зеленский сейчас РЕАЛЬНО не знает, что делать с тем, что нареформировало ему предшествуещее пятое. Вникнешь в суть вопроса, прохренеешь и поймешь, какая мр@зь за пять лет правления заложила всем, кроме деток с испанским и парашенским гражданством - столько мин замедленного действия(
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01.06.2021 05:25 Відповісти
Развод лохов на бабло. Нет никакой "зеленой" енергетики. С чего делают солнечные батареи аккамуляторы медь железо кремний пластик изоляцию и прочие компоненты? При помощи "грязной".
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31.05.2021 22:07 Відповісти
Бред сивой кобылы. Из чего делают велосипеды - из железа. А железо? Правильно, при помощи "гразной" энергетики. Вывод? Не катайтесь на велосипедах, езжайте на машине.
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01.06.2021 07:50 Відповісти
Закройте наконец-то это бездонную кормушку. 30% сверху на общий тариф для мотивации и все
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31.05.2021 22:29 Відповісти
Не, ну ни чего так,... Всего лишь примерно 150 французких танков Леклерк в максимальной комплектации. (Один из самых дорогих и сложных в производстве танков в мире, выпущено не более 900 штук) большинство из которых кстати на вооружении ОАЕ, самой Франции, и еще некоторых интересных не бедных стран.
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31.05.2021 22:52 Відповісти
Как тут жить ..ерьмакь президент оказывается пустышка полшестого не помнит шо обицяв вчера.. как это всё
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01.06.2021 10:02 Відповісти
за чей счёт банкет?
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01.06.2021 12:29 Відповісти
не смешите, какая произведённая энергия. В окно гляньте. То что обычную энергию считают по зелёным тарифам. Так это ********* чистой воды
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01.06.2021 12:42 Відповісти
Це називається ринкова економіка по українськи.
Сидить на базарі 1 мужик і продає помідори по 1 грн., помідорів у нього необмежена кількість і тут приходить інший мужик і починає продавати такі ж самі помідори по 100 грн.
Питання на хх.... мені помідори 2 мужика, а піду і куплю у 1-го стільки, скільки мені потрібно.
Але ж це ринкова економіка по-українськи??? Мені ніхто не дозволяє купити у 1-го, бо всі помідори у нього вже викупив 2-й мужик.
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01.06.2021 14:03 Відповісти
 
 