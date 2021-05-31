СБУ обнаружила схему незаконной продажи участков леса на 20 миллионов

Служба безопасности Украины на Львовщине заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда, организатором которой оказался местный госрегистратор.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что местные коммерсанты разработали механизм по незаконному завладению землями государственного лесосемянного центра. Он находится на территории Брюховицкого сельского совета. Дельцы подделали документы на почти 2 га госземель, а также сфальсифицировали решения сельсовета.

После этого злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора шесть участков на подставных лиц и несколько раз перепродавали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн грн.

Двум участникам и организатору схему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 чт. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступных путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.

Отмечается, что одному из фигурантов уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.