СБУ обнаружила схему незаконной продажи участков леса на 20 миллионов
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Служба безопасности Украины на Львовщине заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда, организатором которой оказался местный госрегистратор.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что местные коммерсанты разработали механизм по незаконному завладению землями государственного лесосемянного центра. Он находится на территории Брюховицкого сельского совета. Дельцы подделали документы на почти 2 га госземель, а также сфальсифицировали решения сельсовета.
После этого злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора шесть участков на подставных лиц и несколько раз перепродавали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн грн.
Двум участникам и организатору схему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 чт. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступных путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.
Отмечается, что одному из фигурантов уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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