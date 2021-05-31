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На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда

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На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда

Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Интерфакс-Украина. 

"Территориально локация – это 16 га на ВДНХ. В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал он.

Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м.

На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. 

Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+15
Какие молодцы! Какой "благородный" и красивый способ распила гос.бабла! Браво! На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 1073
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31.05.2021 14:02
+12
у нас що, університетів мало, може в якийсь з них гроші вкласти.....
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31.05.2021 14:00
+9
Население страны сокращается, существующие ВУЗы постоянно ощущают нехватку студентов, а они собираются строить новый университет, вместо того, чтобы привести хоть один старый к современным нормам и требованиям жизни.
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31.05.2021 14:10
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у нас що, університетів мало, може в якийсь з них гроші вкласти.....
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31.05.2021 14:00 Відповісти
А шо, Трускавецький універ закрили?
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31.05.2021 20:16 Відповісти
Какие молодцы! Какой "благородный" и красивый способ распила гос.бабла! Браво! На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 1073
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31.05.2021 14:02 Відповісти
Тю. а нащо будувати нове якщо дурко Малюська розпродає тюрми? Зробити ремонтик і готовий універ. Навіть наукові керівники вже є готові - з банківської справи,які чалились та водночас були "службою захисту банків"
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31.05.2021 14:04 Відповісти
А нельзя тот университет первые 10 лет расположить на территории бывшей тюрьмы?
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31.05.2021 19:45 Відповісти
Первая мысль зачем строить. А потом 7.2 мл все стало ясно и понятно
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31.05.2021 14:07 Відповісти
Здається так, що зіц-Зєлупв вже майже дозріла до того, щоб її скидати к чортям собачим.
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31.05.2021 14:07 Відповісти
Население страны сокращается, существующие ВУЗы постоянно ощущают нехватку студентов, а они собираются строить новый университет, вместо того, чтобы привести хоть один старый к современным нормам и требованиям жизни.
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31.05.2021 14:10 Відповісти
велике "будівництво - це можливості....- відкати 30 % від вартості мінімум ....- вони вміють рахувати та організовувати прибутки ...
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31.05.2021 15:18 Відповісти
Тебе миллиард, мине миллиард, тебе миллиард, мине миллиард.. бери два, я себе еще нарисую
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31.05.2021 14:56 Відповісти
тепер я вірю , що одного терміну зЄлі не вистачить....- потрібен другий...., а там він і до "обнуленія" дійде - чи його оточення.... На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 8495
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31.05.2021 15:16 Відповісти
как у дебилов ******** ещё 7 лярдиков и не сесть ??? да вот же как......
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31.05.2021 15:27 Відповісти
Один президент уже створював МАУП, а що, ця лавка для офіційної купівлі дипломів уже закрилася?
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31.05.2021 15:34 Відповісти
уже створювали такий универ - Мауп- називался "При Президенте Украиині - МАУП".
Зеля Криворожський він цього не знає, тому що МАУП у Києві.
і аналогічних універов - як грязи.
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31.05.2021 22:38 Відповісти
У нас есть номрмальные университеты медицинский, политехнический,военные,которым и так не хватает технической базы и плащадей , так дайте туда финансировпние уже в готовые, работающие структуры, как говориться лучше меньше, но лучше , так нет надо памятники строить имени себя с каким то смотрящим ректором с нулевой эфективностью там же еще специалисты нужны или с политеха наберерут и когда это будет..., лишь бы что то делать абы откаты получать за бюддетный счет и страну в долги вводить.120 человек детей , а потом 600 в год будут лучших отбирать для учебы, кто их будет отбирать? Зеленский и Ко такие , как Гетьманцев,Табачник, какой то университет для своих? или по резуьтатам ЗНО?-Бред какой-то.
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31.05.2021 15:59 Відповісти
Его предшественники лет 20, или около того, строили Охматдит, распилили кучу бабла. Вот Бубочка и продолжает лучшие традиции своих предшественников, только в более грандиозном масштабе. Чего-чего, а в масштабности мышления этому недоноску не откажешь.
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31.05.2021 16:05 Відповісти
Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн Источник: https://biz.censor.net/n3268475

А ДАВАЙТЕ НА ЦІ ГРОЩІ ТЮРМИ ПОБУДУЄМО ЯК У НОРВЕГІЇ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ І
ХАЙ ТАМ СИДЯТЬ ВСІ СЕПАРАТИСТИ І ОРІЄНТОВАНІ НА КРЕМЛЬ ДІЯЧИ З ПОВНОЮ

КОНФІСКАЦІЄЙ МАЙНА РОКІВ 10 - 12 На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 6553
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31.05.2021 16:07 Відповісти
Боюсь, що розкрадуть раза в два більше. А університету,як і всього, що обіцяв преЗедент, так і не буде. Треба все контролювати, і після відходу Зеленського посадити всіх, хто має відношення до цієї афери.
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31.05.2021 16:35 Відповісти
ек Каломой ли подкинул эту идейку- чтоб урвать денюжек ибо в Омерике все арестовали и после суда отберут
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31.05.2021 22:35 Відповісти
Деньги на этот "университет" предлагаю изъять у идиотов, голосовавших за карликовое недоразумение.
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31.05.2021 16:39 Відповісти
Это враг , а не недоразумение ...
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31.05.2021 17:18 Відповісти
"В течение 2020 года сразу несколько государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Министерства обороны Украины".Источник: https://censor.net/ru/n3268512 Какой еще университет , мразь зеленая ???
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31.05.2021 17:17 Відповісти
У каждого президента должна быть своя " Ликарня Майбутнього " .Тут главное распилить все в самом начале -- на стадии проекта и колышек .
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31.05.2021 17:19 Відповісти
а що значить кращих дітей?!!!!!!!!!! і хто їх буде "відбирати"
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31.05.2021 17:20 Відповісти
На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 5141
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31.05.2021 17:51 Відповісти
Нужно выделать еще больше туда денег. И нужно делать такие университеты, как в США, чтобы там сразу и работали компании, которые набирать будут студентов по ходу прямо и пространство для стартапов и т.д. Что за лаборатории интересно еще, если они хотят сделать там действительно крутое место по исследованию и редактированию ДНК и такого вообщем уровня эксперименты, то башляйте туда больше денег ибо если туда мало денег выделять, то такой будет и выхлоп. То бишь, если ученые там смогут добиться существенных открытий, смогут ДНК редактировать и побороть все болезни и сделать людей сильными и умными и т.д. То это все принесет огромные деньги фарм компаниям занимающимся в университете в лабораториях. Там нужно лучшее оборудование и нужно обмен опыта обеспечить с США аналогичными лабораториями и т.д. Больше туда надо денег! И это только часть той пользы, которой может принести эти лаборатории. Прошу, сделайте качественно, а не как всегда...
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31.05.2021 18:38 Відповісти
Вот же ворьё зеленое бесстыжее... Так, как нужно, всё-равно не сделают, ибо для этого нужно серое вещество, а у клоунов оно всё давно зеленое...
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31.05.2021 18:43 Відповісти
Умничка, дебил.
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31.05.2021 18:43 Відповісти
У нашей шимпан-ЗЕ совсем крыша поехала --- остап бендер и нью-васюки уже не актуально . вот универ ***** в нищей стране с пенсиями 2700 гр. за 7 000 000 000 ярдов это по нашему кинець эпохи бидности --- зебуины привет вам от *********** зеленого кушайте если не наелись . чтоб вас разорвало от сытого корыта
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31.05.2021 19:08 Відповісти
Чем раньше импичмент, тем лучше для страны.
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31.05.2021 19:46 Відповісти
Лишилося ще створити національний Центр дослідження Марсу або Центр вивчення зелених гуманоїдів, щоб ще більше народних грошей освоїти присвоїти.
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31.05.2021 19:53 Відповісти
А не дешевше побудувати циркове училище? І з "кадровим голодом" проблеми вирішили б.
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31.05.2021 20:43 Відповісти
Блин. На Цензоре статья, где предприятия оборонки жалуются на нехватку денег. На один токо "Магистраль-Юг" натвелыкеикрадивництво отправили денег больше, чем весь ОБОРОНЗАКАЗ. И все мало. Воровство бюджетных денег-главное занятие всех властей, но при Зеленском оно приобрело масштаб эпидемии. И главное-зебилам то, нравицца!
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31.05.2021 20:46 Відповісти
Какой бред этот университет. У него, что вообще крыша поехала, или хочет сделать страну еще беднее.
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31.05.2021 20:49 Відповісти
Сразу возникает куча вопросов:
1. Почему в Киеве, а не в каком-нибудь Богом забытом селе?
2. А не очень-ли дорогие студенты без перспективы окупаемости там будут?
3. Нах...я строить, если любой университет из небольшого областного центра за 10% от
суммы строительства 120 студентов до уровня профессора подготовит.
4. Университетов с сотнями студентов в стране как грязи, а отдача нулевая. Наше несчастье с булавой тоже на юриста училось, а интеллектом блеснуть не могёт, ибо так училось.
5. Парадокс: человек, купивший диплом в подземном переходе на практике оказывается
лучшим специалистом, чем нечто 5 лет протиравшее штаны на платной форме обучения.
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31.05.2021 20:58 Відповісти
Ответ на первый вопрос: это чтобы сраному клоуну было проще добираться до очередного объекта для пафосного позирования перед камерами. Оно же, тупое существо, ещё не досидев первый срок уже мечтает о втором... Надеюсь, что второй его срок станет не президентским, а тюремным.
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31.05.2021 21:09 Відповісти
Будь-який вислів цієї зеленої сволоти у 99,99% випадків сприймається розумними українцями як чергова відверта брехня та популізм нижчого ґатунку.
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31.05.2021 21:02 Відповісти
лучше б на оборонку, медицину или дороги єту сумму кинули
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31.05.2021 22:41 Відповісти
Это правильно:набрать кредитов и загнать Украину в долговую яму,но зато для лохтората построить красивое здание университета(при этом строительстве пловину денег спздить)! В Украине зданий университетов полно. А вот квалифицированного преподавательского состава-МАЛО. Поэтому Украинские университеты не котируются в мире. Тут не в доме дело а в людях,в преподавателях и организации учебного процесса. Правда от куда это знать юристу-Зеленскому?
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31.05.2021 22:57 Відповісти
Архі важно
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01.06.2021 00:05 Відповісти
І Киву в ректори!
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01.06.2021 02:46 Відповісти
В ректоры Зелю-старшего (тоже большой вчёный)-будет вместо пенсии-дипломами торговать.
А Киви-завкафедрой суходрочки и яйцечесания.
Заодно и докторскую писать начнет. На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 6518
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01.06.2021 06:37 Відповісти
Универов полно, а специалистов мало, бо 90% випускников работают не по специальности.
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01.06.2021 06:45 Відповісти
Маленькие (во всех смыслах) люди очень любят гигантские проекты.
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01.06.2021 11:05 Відповісти
Занимаются второстепенными вопросами, абы пропиарится. Лохам лапшу навешать. Та в любом вузе выделят корпус или крыло для таких специальностей за долю малую. Занимались бы экономикой и политикой, но для решения главных вопросов мозжечка не хватает.
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01.06.2021 13:06 Відповісти
 
 