На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда
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Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Интерфакс-Украина.
"Территориально локация – это 16 га на ВДНХ. В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал он.
Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м.
На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.
Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.
Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.
Будь ласка, зачекайте...
Зеля Криворожський він цього не знає, тому що МАУП у Києві.
і аналогічних універов - як грязи.
А ДАВАЙТЕ НА ЦІ ГРОЩІ ТЮРМИ ПОБУДУЄМО ЯК У НОРВЕГІЇ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ І
ХАЙ ТАМ СИДЯТЬ ВСІ СЕПАРАТИСТИ І ОРІЄНТОВАНІ НА КРЕМЛЬ ДІЯЧИ З ПОВНОЮ
КОНФІСКАЦІЄЙ МАЙНА РОКІВ 10 - 12
освоїтиприсвоїти.
1. Почему в Киеве, а не в каком-нибудь Богом забытом селе?
2. А не очень-ли дорогие студенты без перспективы окупаемости там будут?
3. Нах...я строить, если любой университет из небольшого областного центра за 10% от
суммы строительства 120 студентов до уровня профессора подготовит.
4. Университетов с сотнями студентов в стране как грязи, а отдача нулевая. Наше несчастье с булавой тоже на юриста училось, а интеллектом блеснуть не могёт, ибо так училось.
5. Парадокс: человек, купивший диплом в подземном переходе на практике оказывается
лучшим специалистом, чем нечто 5 лет протиравшее штаны на платной форме обучения.
А Киви-завкафедрой суходрочки и яйцечесания.
Заодно и докторскую писать начнет.