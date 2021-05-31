"Нафтогаз" назначил ответственной за борьбу с "Северным потоком-2" экс-нардепа Залищук

Экс-народного депутата Светлану Залищук назначили на должность советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, Залищук будет координировать взаимодействие группы с международными партнерами, в частности, должностными лицами стран G7, а также выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов станет противодействие "Северному потоку-2".

"Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти, четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, понимающими опасность российской трубы для всей Европы", – отметила она.

Залищук – бывшая журналистка и основательница нескольких общественных организаций, в 2014 году была издрана народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко", в парламенте возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам. В 2016 году вошла в партию "Демократический альянс" вместе со своими коллегами - бывшими журналистами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко. После прихода к власти Владимира Зеленского была внешнеполитическим советником бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, 26 мая стало известно об увольнении советницы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Ланы Зеркаль.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.