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Нафтогаз (3153) Заліщук Світлана (1)

"Нафтогаз" назначил ответственной за борьбу с "Северным потоком-2" экс-нардепа Залищук

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини

Экс-народного депутата Светлану Залищук назначили на должность советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, Залищук будет координировать взаимодействие группы с международными партнерами, в частности, должностными лицами стран G7, а также выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов станет противодействие "Северному потоку-2".

"Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти, четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, понимающими опасность российской трубы для всей Европы", – отметила она.

Залищук – бывшая журналистка и основательница нескольких общественных организаций, в 2014 году была издрана народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко", в парламенте возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам. В 2016 году вошла в партию "Демократический альянс" вместе со своими коллегами - бывшими журналистами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко. После прихода к власти Владимира Зеленского была внешнеполитическим советником бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. 

Напомним, 26 мая стало известно об увольнении советницы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Ланы Зеркаль.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НАК "Нафтогаз"


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Топ коментарі
+4
Всі при ділі.Ось воно,обличчя української журналістики.
Глава "Нафтогаза" назначил ответственной за борьбу с "Северным потоком-2" экс-нардепа Залищук - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 13:36
+3
це фейси пристосуванців-паразитів....
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31.05.2021 15:11
+1
"противодействие северному потоку". Синекура.
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31.05.2021 13:27
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"противодействие северному потоку". Синекура.
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31.05.2021 13:27 Відповісти
"...в 2014 году была издрана народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко", Источник: https://biz.censor.net/n3268459" (с) Занавес
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31.05.2021 17:04 Відповісти
Всі при ділі.Ось воно,обличчя української журналістики.
Глава "Нафтогаза" назначил ответственной за борьбу с "Северным потоком-2" экс-нардепа Залищук - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 13:36 Відповісти
Не змогли побороти, вирішили очолити)
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31.05.2021 14:26 Відповісти
це фейси пристосуванців-паразитів....
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31.05.2021 15:11 Відповісти
ставили б уже Мендель на эту должность ну или гримершу из Квартала, на худой конец, а то только время терять... Глава "Нафтогаза" назначил ответственной за борьбу с "Северным потоком-2" экс-нардепа Залищук - Цензор.НЕТ 8257
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31.05.2021 14:05 Відповісти
Давай. Светка, борись. Грудью перекрывай его. Жаль, Мендель уже не может двумя твитами остановить СП2.
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31.05.2021 14:30 Відповісти
Залищук - это дырка Коломойского.
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31.05.2021 15:16 Відповісти
Ще для однієї "борциці" знайшли тепле містечко біля державного корита
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31.05.2021 16:16 Відповісти
Была изодрана народным депутатом!!!!супер!
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31.05.2021 16:30 Відповісти
залізниця з радником лещенко вже банкрут , тепер черга і нафтогазу ...
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31.05.2021 17:32 Відповісти
А ви вкурсі що в Заліщук чоловік негр?
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31.05.2021 17:44 Відповісти
Сосна?
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31.05.2021 17:51 Відповісти
 
 