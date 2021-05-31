Компании "Укравтодора" получили за год убытки на 117 миллионов

По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2020 года, который проанализировали эксперты проекта "Марлин".

"Укравтодору" подчиняются 23 предприятия. Среднее количество трудоустроенных лиц в течение года составило 15 383 человека. Общие расходы на оплату труда достигли 1,9 млрд грн.

На запрос относительно предпринятых мерах для сокращения убытка дорожных компаний, в "Укравтодоре" ответили об активизации сотрудничества с заказчиками на работы на дорогах местного значения и выполнение работ исключительно в пределах финансирования.

С ноября 2019 года до мая 2021 года главой "Укравтодора" был Александр Кубраков, которого недавно назначили министром инфраструктуры.