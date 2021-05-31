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Банки выдали за неделю льготных кредитов на 1,7 миллиарда

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Банки выдали за неделю льготных кредитов на 1,7 миллиарда

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за неделю уполномоченные банки выдали 603 кредита на 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего с момента старта программы банки выдали 17 037 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн.

Из них 17,88 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,74 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 20,3 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства на данный момент сотрудничает с 30-ю банками.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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31.05.2021 14:27 Відповісти
 
 