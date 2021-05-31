Кредиторам обанкротившихся банков вернули с начала года 384 миллиона

В течение апреля неплатежеспособные банки, которые пребывают в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований своих кредиторов 59,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн было направлено 3,8 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы – 200 тыс. грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком, – 48,7 млн грн.

Также из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно – НБУ, в апреле направлено 49,9 млн грн: АО "Мисто Банк" направил 48,7 млн грн, АО "Банк "Финансы и кредит" – 1,2 млн грн.

Всего в январе-апреле 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 384,5 млн грн, из которых 159,2 млн грн – внеочередные выплаты НБУ.

По состоянию на 1 мая погашены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52,7 млрд грн.