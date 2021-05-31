Кабмин назначил нового директора крупнейшего порта Украины
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Кабинет министров утвердил назначение на должность директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" Александра Олийныка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.
Отмечается, что Олийнык уже исполнял обязанности порта "Пивденный" с ноября 2019 года по август 2020 года. Ранее он длительное время занимал должность директора ГП "Мариупольский морской торговый порт", основным грузоотправителем которого является группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
На посту начальника порта "Пивденный" Олийнык сменит Сергея Ковшара.
Как сообщалось, министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. директора госпредприятия "МТП "Пивденный" Сергея Ковшара после ряда жалоб от предприятий Рината Ахметова, вызванных планами государственных портов повысить тариф на перевалку железной руды. Ковшар занимал должность и.о. директора порта "Южный" с августа 2020 года.
ГП "Морской торговый порт "Пивденный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.
В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".
Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.
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Экспортер №1 Китай
Китай в течение последний лет является крупнейшим экспортером в мире. Помимо этого Китай также является одним из ведущих импортеров. В 2019 году экспорт Китай достиг отметки $2,498 триллиона. По сравнению с 2018 годом уровень экспорта Китая вырос: в 2018 году он составлял $2,494 триллиона. При этом по сравнению с 2017 годом в 2018 году уровень экспорта также вырос на 10,2%.Экспортер №2 США
На втором месте оказались США с объемом экспорта $1,645 триллиона. Основные статьи экспорта США - нефтепродукты, автомобили, самолеты, вертолеты, запчасти для автомобилей, а также медикаменты. По сравнению с 2018 годом экспорт США несколько снизился в 2019 году. Так, в 2018 году он составлял $1,665 триллиона.Экспортер №3 Германия
Третье место по объему экспорта заняла Германия - $1,486 триллиона. Важнейшими торговыми партнерами Германии являются страны Европейского союза, в частности Франция. Однако по сравнению с показателями экспорта 2018 года ($1,557 триллиона) в 2019 году показатель экспорта снизился.Экспортер №4 Нидерланды
На четвертом месте по объему экспорта Нидерланды - $721 миллиард в 2019 году. Основные статьи экспорта - продукты химической промышленности, природный газ, изделия из металла и другие. Главные торговые партнеры Нидерландов - Германия, Бельгия, Великобритания, Франция. Для сравнения, в 2018 году Нидерланды занимали лишь шестое место среди крупнейших мировых экспортеров с показателем более $585 миллиардов.Экспортер №5 Япония
Япония оказалась в 2019 году лишь на пятом месте с показателем в $705 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году страна занимала четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров, а объем экспорта превысил $738 миллиардов. Крупнейшие торговые партнеры Японии - США, Китай, Южная Корея, Таиланд.Экспортер №6 Франция
Франция занимает шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров в 2019 году с показателем $555 миллиардов. Крупнейшими торговыми партнерами Франции являются партнеры по Европейскому союзу, в частности Германия.
Для сравнения, в 2018 году Франция занимала восьмое место в рейтинге крупнейших экспортеров, однако показатель экспорта был выше - $568 миллиардов.Экспортер №7 Южная Корея
Седьмое место занимает Южная Корея с экспортом в $542 миллиарда . Для сравнения, в 2018 году страна занимала пятое место, а объем экспорта достигал $605 миллиардов. Основными торговыми партнерами Южной Кореи являются такие страны, как Китай, Япония, Таиланд и США.Экспортер №8 Италия
На восьмом месте Италия, ее уровень экспорта в 2019 году достиг $541 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна была на девятом месте в рейтинге крупнейших стран-экспортеров с объемом экспорта $543 миллиарда. Основными торговыми партнерами Италии являются страны Евросоюза.Экспортер №9 Гонконг
Гонконг является административным районом КНР, однако в западной статистике принято выделять его в качестве отдельной экономической единицы. Так, в 2019 году экспорт Гонконга достиг $535 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году Гонконг занимал седьмую строчку рейтинга с показателем $569 миллиардов. Главным торговым партнером Гонконга является материковый Китай.Экспортер №10 Великобритания
Замыкает десятку лидеров Великобритания с показателем экспорта $467,5 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна экспортировала товары на сумму $487 миллиардов, при этом она также занимала десятое место в мире. Самым значительным торговым партнером являются США, а также страны Евросоюза.
убитого ним Донецка уже недостаточно!