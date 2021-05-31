БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1143 відвідувача онлайн
Новини Соціальна політика
266 0
карантин (2077) МОЗ (1388) Ляшко Віктор (93) коронавірус (3209)

Кабмин ослабит карантинные ограничения летом, – Ляшко

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Кабмин ослабит карантинные ограничения летом, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о возможности ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19.

По его словам, у населения наблюдается "пандемическая усталость", передает ТСН.

"Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.

Отметим, что по состоянию на 31 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 