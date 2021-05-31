США готовят санкции против девяти белорусских компаний

США введут санкции против девяти предприятий Белоруссии, Вашингтон в координации с ЕС и другими партнерами также разработают целевые санкции в отношении представителей власти этой страны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", – отметила она.

По ее словам, в результате этой меры гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности.

В то же время, как сообщалось, в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

OFAC сообщил, что лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, аннулируется, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими белорусскими контрагентами.

Как сообщила Псаки, США также присоединились к осуждению действий Белоруссии международными организациями на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека".

В этой связи Соединенные Штаты "в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками" разрабатывают целевые санкции против "ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая".

Она отметила, что министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, "который предоставит Соединенным Штатам расширенные полномочия для введения санкций в отношении членов режима Лукашенко. По этому вопросу с американский Минюст и ФБР "тесно сотрудничают с европейскими коллегами".

Кроме этого, отметила пресс-секретарь, Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Белоруссии гражданами США, Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Белоруссии, будет приостановлено Соглашение о воздушном сообщении между США и этой республикой.

По ее словам, эти меры принимаются с тем, чтобы "привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Белоруссии".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - подчеркнула Псаки.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной встречи в Лиссабоне в четверг, 27 мая, обсуждали введение секторальных экономических санкций в отношении Беларуси за захват пассажирского самолета Ryanair. Ограничения могут, в частности, затронуть транзит газа.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

В частности, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, однако "Белавиа" по-прежнему разрешены транзитные полеты через территорию страны.