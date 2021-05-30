В Украине нет достаточного количества вакцин для полной загрузки всех платформ, – Ляшко

Темпы вакцинации зависят от количества вакцины на территории Украины.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает ТСН.

"Все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины. Мы не можем, ее сейчас нет в том достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас на территории Украины есть 1,5 млн доз вакцины Coronavac, 0,5 млн Pfizer уже доставлено, 0,5 млн еще ожидаются.

"И полмиллиона в рамках Covax мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneсa. Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - отметил Ляшко.