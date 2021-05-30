Для восстановления инфраструктуры на востоке будет создан специальный фонд, – Милованов

Для восстановления инфраструктуры оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины будет создан специальный фонд, распоряжаться которым будет государственное агентство.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, передает Укринформ.

Милованов отметил, что в вопросе восстановления разрушенной инфраструктуры Украина основывается на опыте других стран, которые также прошли вооруженные конфликты.

"Есть международная практика, успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов - создается фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть другое агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры", - сказал Милованов.

В наблюдательный совет фонда могут входить все доноры, участвующие в его наполнении, - как представители центральных и местных органов власти, так и представители международных компаний, частного бизнеса.

Этим фондом будет управлять специальное государственное агентство, которое непосредственно будет осуществлять процесс восстановления.

"Существуют разные модели. Стандартная модель - это создается центральный орган исполнительной власти, по сути - агентство, которых у нас много. Например, у нас много агентств по борьбе с чем-то, то же Национальное агентство по предупреждению коррупции. Вот так будет создано и агентство восстановление инфраструктуры, или более точно его бы назвать - агентство восстановление экономики региона", - пояснил Милованов.

Под это агентство будет разработано законодательство, в котором прописаны цели и задачи ведомства, его структура, принципы назначения руководства и другое.

Предполагается, что в целом процессом восстановления оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины будет управлять госагентство - по разработанной им стратегии и плану работы. Но к отдельным направлениям могут быть привлечены международные компании, частный бизнес.

"Бывают случаи, когда привлекается международная компания, которая имеет опыт восстановления. Этот вариант больше работает по специфическим вещам. Например, нужно восстановить трубопровод, или нужно восстановить только дороги. Обычно, когда широкая ситуация, как у нас, тогда более вероятно, что это будет государственное агентство, которое к отдельным задачам может привлекать частный и международный бизнес", - конкретизировал Милованов.