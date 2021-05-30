Глава Европарламента призывает усилить санкции против России

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли считает правильным после введения санкций против Беларуси из-за принудительной посадки самолета усилить санкции против России.

О этом Спссоли заявил изданию медиагруппы Funke, передает Укринформ.

"Мы должны усилить санкции против российских чиновников, но также удерживать тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил Сассоли.

Он оценил европейско-российские отношения как "очень напряженные".

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.