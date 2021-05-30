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Китай с 2022 года запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах

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Китай с 2022 года запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах

Китай с 2022 года запретит использование одноразовых соломинок, посуды и упаковочных пакетов из неразлагаемого пластика на внутренних пассажирских авиарейсах.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия перестанут предоставлять в крупных аэропортах (с пропускной способностью не менее 2 млн пассажиров в год).

С 2023 года данный запрет будет распространен на все аэропорты страны и международные пассажирские авиарейсы.

Данные меры входят в пятилетний план, разработанный CAAC для борьбы с загрязнением пластиком в сфере гражданской авиации. Китайские авиакомпании уже начали предпринимать для этого шаги: некоторые заменяют посуду из одноразового пластика на пригодную для повторного применения, а также начали осуществлять сортировку мусора на борту самолетов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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