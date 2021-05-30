БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
672 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
1 138 0
Австрія (268) Угорщина (434) потяг (1183) Укрзалізниця (4334)

"Укрзализныця" восстанавливает международный рейс из Киева в Вену

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии.

Об этом говорится в сообщении компании.

Первый рейс из Киева в Вену отправится 1 июня.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 08:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Укрзализныця"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 