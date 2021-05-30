"Укрзализныця" восстанавливает международный рейс из Киева в Вену

"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии.

Об этом говорится в сообщении компании.

Первый рейс из Киева в Вену отправится 1 июня.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 08:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.