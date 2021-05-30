"Мотор Сич" официально закроет маршрут из Киева в Черновцы

Авиакомпания "Мотор Сич" официально объявила об отмене регулярные рейсов из Киева в Черновцы с 9 июня 2021 года.

Последний рейс авиаперевозчика по маршруту Киев-Черновцы состоится 7 июня, из Черновцов в Киев - 9 июня, передает avianews.com.

"Мотор Сич" начала летать в Черновцы 12 апреля из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Сейчас авиакомпания совершает три рейса в неделю по этому маршруту. Расписание разработано для жителей Черновцов. Оно предусматривает вылеты в 07:00 и возвращение из Киева в тот же день в 20:10. Таким образом пассажиры могут сэкономить на гостинице, проведя полный рабочий день в столице.

В своем заявлении "Мотор Сич" не указала причины отмены рейсов. Сейчас Ан-24 авиакомпании прилетает вечером в Черновцы и стоит два дня перед следующим рейсом в Киев.