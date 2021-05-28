Госбюро расследований купило автомобилей Skoda на 9 миллионов

Государственное бюро расследований 25 мая по результатам тендера заказало дочернему предприятию "Автотрейдинг-центр" легковых автомобилей на 8,9 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Фирма поставит 12 автомобилей специализированного назначения Skoda Octavia A8 Ambition 1,4 TSI/110 KW 8aq по 741,6 тыс грн. Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, подушки безопасности, радио Swing 8", 8 динамиков, бортовой компьютер с дисплеем 4,2" 16-Colors-TFT, двухзонную систему кондиционирования, с сенсором влаги, комбифильтром и AQS, бардачок с охлаждением со стороны пассажира, а также дополнительную комплектацию (резиновые коврики, комплект зимних шин, полная тонировка окон) и специальное оборудование: сигнально-громкоговорящее устройство и специальный световой сигнал (маячок) синего цвета под декоративной решеткой радиатора.

В автосалонах цены на Skoda Octavia 1,4 с автоматической коробкой передач в комплектации Ambition (без дополнительной комплектации и спец оборудования) стартуют от 665 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом ДП "Автотрейдинг-центр" Олега Боярина было ООО "Автомобильный дом "Солли-плюс" Константина Токарева, Олега Пучкова и Инны Пасечник, чье предложение было выше на 125 тыс. грн выше.

Согласно дополнительному соглашению, сумма договора, заключенного между ГБР и "Автотрейдинг-центр", была уменьшена до 8,58 млн грн.