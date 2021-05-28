Власти Броваров решили установить флагшток высотой 72 метра за 21 миллион

Департамент регионального развития Киевской ОГА 24 мая по результатам тендера заказал ООО "Пан-Югстрой" строительство флагштока в Броварах за 20,77 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до 20 августа в парке "Победа" построят флагшток для Государственного Флага Украины высотой 72 м, обустроят площадки, дорожки, скамейки, урны, освещение и озеленение.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, сам флагшток с механизмом подъема флага со всеми крепежными элементами, молниеприемником и красным сигнальным светильником обойдется в 4,16 млн грн. Власти Кривого Рога ранее купили флагшток высотой 72 м по такой же цене.

Работы оплатят с отсрочкой до 100 дней. Гарантийный срок составляет десять лет.

Цена договора всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 20,79 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было фастовское ООО "Фастгидроресурс" директора Игоря Высоцкого и Светланы Богатырчук, причем никто не снижал цену на аукционе.

Столичной фирмой "Пан-Югстрой" владеет и руководит Александр Панкратьев, который зарегистрирован в оккупированной Ялте. Со времени основания в 2006 году до 2016 года и сама фирма была зарегистрирована в Ялте. Сейчас она впервые получила государственный подряд.

Как сообщалось, в прошлом году в Киеве построили флагшток Государственного флага Украины высотой 90 метров. Изначально на эти цели планировалось потратить 47,51 млн грн бюджетных средств, но в итоге работы оплатили благотворители.